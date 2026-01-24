ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άλιμος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονο - Του έσπασαν οστό κάτω από το μάτι

Ο 13χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΙΜΟΣ 13ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Ένας 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε στον Άλιμο από ομάδα περίπου δέκα ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μαθητής υπέστη κάταγμα στο οστό κάτω από το δεξί του μάτι.

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, λίγο μετά τις 19:00, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στην περιοχή του Αλίμου. Ο 13χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να εντοπιστούν οι δράστες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗΣ

Ελλάδα / Σέρρες: Τι υποστηρίζει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία - Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Η καθηγήτρια είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες - Κι άλλες καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού
THE LIFO TEAM
 
 