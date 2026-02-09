Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας», δηλώνει η Πρυτανεία

Η Πρυτανεία και το Υπουργείο Παιδείας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δίνοντας από κοινού τη μάχη για τη διασφάλιση ελεύθερων, δημοκρατικών και ασφαλών δημόσιων πανεπιστημίων - μια προσπάθεια που, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη αποφέρει απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η κοινή αυτή στάση επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του υφυπουργού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε γνωστό ότι η εσωτερική έρευνα του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, με την επίσημη αναφορά να αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπως έχει ζητηθεί.

Η Πρυτανεία υπογραμμίζει ότι έχει πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών της, τόσο απέναντι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσο και —κυρίως— απέναντι στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τονίζοντας τη βούλησή της να συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα την ασφάλεια και τη θεσμική ομαλότητα στα δημόσια πανεπιστήμια.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.