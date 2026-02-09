ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας», δηλώνει η Πρυτανεία

Νέα ανακοίνωση εξέδωσαν οι Πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

The LiFO team
The LiFO team
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας», δηλώνει η Πρυτανεία Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Η Πρυτανεία και το Υπουργείο Παιδείας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δίνοντας από κοινού τη μάχη για τη διασφάλιση ελεύθερων, δημοκρατικών και ασφαλών δημόσιων πανεπιστημίων - μια προσπάθεια που, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη αποφέρει απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η κοινή αυτή στάση επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του υφυπουργού Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε γνωστό ότι η εσωτερική έρευνα του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, με την επίσημη αναφορά να αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπως έχει ζητηθεί.

Η Πρυτανεία υπογραμμίζει ότι έχει πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών της, τόσο απέναντι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσο και —κυρίως— απέναντι στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τονίζοντας τη βούλησή της να συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα την ασφάλεια και τη θεσμική ομαλότητα στα δημόσια πανεπιστήμια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου.

Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».

Νωρίτερα ο εισαγγελέας παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο γενικός διευθυντής του MAD

Ελλάδα / Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο γενικός διευθυντής του MAD

«Αθεράπευτος μαχητής, στάθηκε όρθιος με την ίδια επιμονή και αξιοπρέπεια τόσο απέναντι στις επαγγελματικές δυσκολίες όσο και στην πολυετή μάχη με την ασθένειά του» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού για τον θάνατο του Γιώργου Μάρκου
THE LIFO TEAM
 
 