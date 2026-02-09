Καιρός - Τσατραφύλλιας: Νέο σερί βροχοπτώσεων από σήμερα στη χώρα

Η κακοκαιρία επιστρέφει στη ξανά στη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από την Πέμπτη.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, με τον υδράργυρο σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών να σημειώνει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές.

Σημειώνεται πως ήδη οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν σταδιακά όλη τη χώρα, τα οποία θα κορυφωθούν την Παρασκευή και θα επαναληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πεί , λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται : η Ήπειρος , το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανία, Ρέθυμνο)», συνέχισε.

«Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι. Υ.Γ : Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες», κατέληξε.