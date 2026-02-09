Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, αναγνωρίζοντάς του κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, που κατηγορήθηκε για έναν βιασμό και δύο απόπειρες.

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τις πράξεις του, με ψήφους δύο ενόρκων και δύο δικαστών, ενώ μειοψήφησαν ο πρόεδρος της έδρας και δύο ακόμη ένορκοι.

Η απόφαση ήρθε σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία ζητούσε την απαλλαγή του ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής από τις κατηγορίες. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας είχε επισημάνει ότι, ελλείψει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει έμμεσους δείκτες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των καταγγελιών.

Η εισαγγελική πρόταση για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό

Όπως ανέφερε, ένας τέτοιος δείκτης είναι η μεταγενέστερη συμπεριφορά των καταγγελλουσών, και ειδικότερα οι επαφές ή συναντήσεις που φέρονται να είχαν με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων που καταγγέλλουν, καταλήγοντας ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αν τελέστηκαν οι πράξεις.

Στο άκουσμα της απόφασης, σε κλάματα ξέσπασαν οι δύο καταγγέλλουσες, αλλά και η σύζυγος του καταδικασθέντα ηθοποιού.

