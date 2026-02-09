ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός: Προσοχή σε παραπλανητικά sms που αφορούν λογαριασμούς e-PASS

Η ανακοίνωση της εταιρείας

The LiFO team
The LiFO team
Αττική Οδός: Προσοχή σε παραπλανητικά sms που αφορούν λογαριασμούς e-PASS
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Η Νέα Αττική Οδός ενημερώνει τους συνδρομητές της υπηρεσίας e-PASS ότι δεν αποστέλλει σε καμία περίπτωση γραπτά μηνύματα (SMS) σχετικά με εκκρεμότητες, οφειλές ή ζητήματα που αφορούν τους λογαριασμούς e-PASS.

Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα τέτοιου περιεχομένου, πρόκειται για απόπειρα ψηφιακής απάτης μέσω

μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS (phishing).

Τι πρέπει να κάνετε:

  • Αγνοήστε το μήνυμα
  • Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο
  • Διαγράψτε το άμεσα

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Νέα Αττική Οδός δεν ζητά ποτέ και με κανέναν τρόπο προσωπικούς ή μυστικούς κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Νέα Αττική Οδό.

 
