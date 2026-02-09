Καλλιθέα: «Ήταν τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό» - Μαρτυρίες για τη 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η υγεία του 2χρονου κοριτσιού, το οποίο έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής (8/2), περίπου στις 20:00.

Αυτή τη στιγμή, το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η 2χρονη βρισκόταν μαζί με τους γονείς του στην πλατεία Κύπρου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την προσοχή τους και κατέληξε μέσα στο σιντριβάνι. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το ERTnews, το κοριτσάκι φέρεται να παρέμεινε στο νερό για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς βρίσκονταν σε καφετέρια της πλατείας μαζί με παρέα, ενώ το παιδί καθόταν κοντά τους. Λίγο μετά τις 20:00 αντιλήφθηκαν την απουσία του και άρχισαν να το αναζητούν στην περιοχή.

Περίπου στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία, όταν ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Πανικόβλητος το ανέσυρε και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε πως δεν ήταν ο πατέρας αυτός που έβγαλε το παιδί από το νερό.

Στο σημείο έσπευσε υπάλληλος παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να δήλωσε πως είναι γιατρός προκειμένου να του επιτρέψουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Το κοριτσάκι απέβαλε υγρά από τους πνεύμονες και η προσπάθεια ανάνηψης συνεχίστηκε, ενώ στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέδραμαν στις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια στιγμή, περιπολικό της Άμεσης Δράσης που κινούνταν στην οδό Λασκαρίδου ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη της καφετέριας. Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, μετέφεραν το παιδί με περιπολικό στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί κατέβαλαν επί περίπου 40 λεπτά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί τελικά επανήλθε, διασωληνώθηκε άμεσα και εισήχθη στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές.

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 26χρονου πατέρα, αλβανικής καταγωγής, και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας, ελληνικής καταγωγής, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ακολούθως συνελήφθησαν και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.

Η μητέρα παραμένει φρουρούμενη στο νοσοκομείο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στο παιδί της, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Και οι δύο γονείς αναμένεται να εξεταστούν από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε στο σιντριβάνι βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ..

Με πληροφορίες από ΕΡΤ