Άλιμος: 13χρονος νοσηλεύεται μετά από άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα 10 ανηλίκων

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος από ανήλικους στον Άλιμο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αλίμου, όταν δέκα ανήλικοι μαθητές τον πλησίασαν και αφού πρώτα τσακώθηκαν, τον ξυλοκόπησαν σε σώμα αλλά και πρόσωπο.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με σοβαρά χτυπήματα.

Συγκεκριμένα, από τον άγριο ξυλοδαρμό υπέστη κάταγμα στο κόκαλο κάτω από το μάτι και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ανασφάλειας Αλίμου διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ανήλικων δραστών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

