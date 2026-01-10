ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και διακοπή ρεύματος σε όλο τον δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ στον Κάραβο Αλιβερίου

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και διακοπή ρεύματος σε όλο τον δήμο Κύμης - Αλιβερίου
Φωτ. από το σημείο της έκρηξης / evima.gr
Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σήμερα σε όλη την περιοχή του δήμου Κύμης - Αλιβερίου, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Αλιβέρι.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου, προκαλώντας προβλήματα σε σπίτια και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη λάμψη και η έκρηξη εντοπίζονται πιθανότατα σε μονωτήρα ή μετασχηματιστή εντάσεως οργάνων εντός του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ.

Άμεσα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έφτασαν στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο την επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ήδη έχει σημειωθεί μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ οι τεχνικοί συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη επαναφορά του ρεύματος σε όλες τις περιοχές.

Με πληροφορίες από evima.gr

