Επίθεση σε 13χρονo στο Μοσχάτο: Συνελήφθησαν οι έξι εκ των 15 δραστών

Συνελήφθησαν οι έξι εκ των 15 ανηλίκων που επιτέθηκαν σε 13χρονο σε κεντρική πλατεία του Μοσχάτου, στις 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ, οι δράστες - ηλικίας 14 και 15 ετών - συνελήφθησαν το απόγευμα της επόμενης ημέρας (26/10). Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δράστες επιτέθηκαν στον 13χρονο με μπουνιές και κλωτσιές.

«Δεκαπέντε άτομα με έπιασαν από το κεφάλι και με έριξαν κάτω. Με χτύπησαν με κλωτσιές και μετά με σήκωσαν για να με χτυπήσουν πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο πρόσωπο με χαστούκια. Μου φώναζαν ότι θα με σκοτώσουν», είπε το 13χρονο θύμα, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Μοσχάτου, φαίνεται πως στην περιοχή κυριαρχεί μια συμμορία ανηλίκων, ονόματι «183», που επιτίθεται σε μαθητές, είτε στους σχολικούς χώρους, είτε εκτός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.