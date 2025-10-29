ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Επίθεση σε 13χρονo στο Μοσχάτο: Συνελήφθησαν οι έξι εκ των 15 δραστών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν συλληφθεί και οι γονείς των κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Επίθεση σε 13χρονη στο Μοσχάτο: Συνελήφθησαν οι έξι ανήλικοι δράστες Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Συνελήφθησαν οι έξι εκ των 15 ανηλίκων που επιτέθηκαν σε 13χρονο σε κεντρική πλατεία του Μοσχάτου, στις 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ, οι δράστες - ηλικίας 14 και 15 ετών - συνελήφθησαν το απόγευμα της επόμενης ημέρας (26/10). Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δράστες επιτέθηκαν στον 13χρονο με μπουνιές και κλωτσιές.

«Δεκαπέντε άτομα με έπιασαν από το κεφάλι και με έριξαν κάτω. Με χτύπησαν με κλωτσιές και μετά με σήκωσαν για να με χτυπήσουν πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο πρόσωπο με χαστούκια. Μου φώναζαν ότι θα με σκοτώσουν», είπε το 13χρονο θύμα, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Μοσχάτου, φαίνεται πως στην περιοχή κυριαρχεί μια συμμορία ανηλίκων, ονόματι «183», που επιτίθεται σε μαθητές, είτε στους σχολικούς χώρους, είτε εκτός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέες ταυτότητες: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων γραφείων της ΕΛΑΣ

Ελλάδα / Νέες ταυτότητες: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των αρμόδιων γραφείων της ΕΛΑΣ

Η νέα διεύρυνση ενισχύει σημαντικά τη διαθεσιμότητα ραντεβού και τις ώρες εξυπηρέτησης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και διευκολύνοντας την έγκαιρη έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας
LIFO NEWSROOM
 
 