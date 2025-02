Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στην Τσεχία - Δύο νεκροί

Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς, σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της Τσεχίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο ανθρώπους, σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη αμέσως, ωστόσο τα θύματα της επίθεσης κατέληξαν από τα τραύματά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ, «αν και ήμασταν επιτόπου σε διάστημα λίγων λεπτών, τα δύο θύματα έφεραν αμφότερα τραύματα τόσο σοβαρά ώστε δεν μπορούσαν να σωθούν παρά τις προσπάθειες».

Η τσεχική τηλεόραση μετέδωσε πως ο ύποπτος είναι 16χρονος Τσέχος πολίτης, την ώρα οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Sixteen-year-old boy kills two women in knife attack in a shop in Czech Republic, police say, adding motive is unclear; the Czech national has been detained pic.twitter.com/gMcw7cnMLz