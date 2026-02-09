Επεισόδια στο ΑΠΘ: Λήγει η 48ωρη προθεσμία του υπουργείου Παιδείας για το σοβαρά περιστατικά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της 48ωρης προθεσμίας που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας στις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μετά από πάρτι στον προαύλιο χώρο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, το οποίο λίγες ώρες αργότερα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Συγκεκριμένα, τα ξέσπασαν επεισόδια όταν κουκουλοφόροι βγήκαν από τον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος νοσηλεύεται με εγκαύματα, αλλά και 313 προσαγωγές.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση των δραστών» εξηγεί η Δημογλίδου

Για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ΑΠΘ, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Όταν υπάρχουν 40-50 άτομα που επιτίθενται σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση των δραστών. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και εισήλθαν και πάλι στον χώρο του πανεπιστημίου μετά την επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, για αυτό και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε επιχείρηση εντός», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει με ασφάλεια ταυτοποίηση των δραστών, ήταν αδύνατον οπτικά οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τους δράστες», εξηγώντας πως έχουν ληφθεί δείγματα και από το ΑΠΘ, καθώς έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου βρέθηκαν ακόμη και ατόφιες βόμβες μολότοφ με κοντάρια, καθώς και υπολείμματα από βόμβες.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση εντός του ΑΠΘ. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και ουσιαστικά αναζήτησαν το πού υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποίησαν επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρά συνάδελφός μας. Στη συνέχεια, εισήλθαν ξανά στον χώρο του πανεπιστημίου, για αυτό και επενέβησαν οι αστυνομικοί εντός του χώρου», συνέχισε.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι για την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων εντός του πανεπιστημίου για την επιχείρηση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας και φυσικά η Πρυτανική Αρχή», κατέληξε.