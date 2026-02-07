Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 300 προσαγωγές μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το σκηνικό να θυμίζει πεδίο μάχης.

Ομάδες αγνώστων εκτόξευσαν αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατίας.

Το αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, μία 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω χρήσης δακρυγόνων από τα ΜΑΤ, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Συνολικά, μετά το πάρτι που είχε προηγηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια που ακολούθησαν, οι Αρχές προχώρησαν σε 309 προσαγωγές. Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε η διαδικασία ταυτοποίησης. Ορισμένα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν παράλληλα αν υπήρχε άδεια για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου πάρτι. Σε ανακοίνωσή τους, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων και διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί χορήγησης άδειας, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξτρεμιστικά άτομα εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες τους που βρίσκονταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής —η οποία ήταν ανοιχτή λόγω διεξαγωγής μαθημάτων— επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι Πρυτανικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια για την πραγματοποίηση πάρτι και τονίζουν ότι, σε συνεργασία με την Αστυνομία, διερευνάται το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα πολιτών, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.