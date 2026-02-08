Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο» ζητούν οι Πρυτανικές αρχές

Με την προθεσμία των 48 ωρών να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις από τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια, οι Πρυτανικές Αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εφαρμογής ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών ομάδων και διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι δόθηκε οποιαδήποτε άδεια για τη διεξαγωγή πάρτι.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «μια θλιβερή και ασήμαντη μειοψηφία, που αυτοπροσδιορίζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας, μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής καθώς και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε πεδίο εγκληματικών ενεργειών εις βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Οι Πρυτανικές Αρχές τονίζουν ότι όλα τα ερωτήματα σχετικά με την απόπειρα σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και τις καταστροφές σε περιουσίες πολιτών θα διερευνηθούν και θα απαντηθούν.

Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών, ενώ στην ανακοίνωση τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως αν έπρεπε να είχε αποκλειστεί η Πολυτεχνική όσο διεξάγονταν εξετάσεις, πόσοι από τους συμμετέχοντες ήταν πράγματι φοιτητές και γιατί δεν απομακρύνθηκαν παρείσακτα άτομα, καθώς και ποιος ή ποιοι διέδωσαν την πληροφορία ότι υπήρχε άδεια από τις πανεπιστημιακές αρχές για την εκδήλωση.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν κουκουλοφόροι βγήκαν από τον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Μετά τα επεισόδια εντοπίστηκαν μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, ακόμη και ναρκωτικές ουσίες, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής όσο και εντός του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξήλθαν αιφνιδιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από χώρους του ΑΠΘ και, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, εξαπέλυσαν απρόκλητες επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ υπέστησαν ζημιές τρία οχήματα.

Για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση των προβλεπόμενων μέσων, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι εισαγγελικές και πανεπιστημιακές αρχές.

Συνολικά, 313 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.