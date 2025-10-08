Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στα Ιλίσια: Έρευνες για 4 άτομα - Οι πρώτες μαρτυρίες

Τη νύχτα της Τρίτης, περίπου στις 22:00, ένα ισχυρό και εκκωφαντικό περιστατικό συγκλόνισε την περιοχή των Ιλισίων: σημειώθηκε έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου, ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό.

Από την έκρηξη, η πρόσοψη του ιστορικού μαγαζιού κατέρρευσε, και ζημιές υπέστη ένα όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο μπροστά· ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα φέρεται να πέταξαν κάποιο αντικείμενο στην είσοδο της ντισκοτέκ και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε με τηλεκοντρόλ ή χρονοδιακόπτη.

Κατοικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή ξύπνησαν στον φόβο, καθώς πολλοί ανέφεραν ότι άκουσαν έναν “εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτο”. «Στην αρχή λέω “κεραυνός — δεν είναι κεραυνός”», δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.

Η ντισκοτέκ δεν λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή, γεγονός που πιθανώς απέτρεψε τραγική κατάληξη.

Έρευνες και υποψίες για τον δράστη της έκρηξης στα Ιλίσια

Η αστυνομία έχει συγκροτήσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και διενεργεί ελέγχους στη γύρω περιοχή.

Ένα από τα αντικείμενα που εξετάζονται είναι το παρελθόν του νυν ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και τυχόν σχέσεις ή γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν σχέση με την έκρηξη.

Οι ερευνητές «χτενίζουν» το υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες, ήδη έχει σημειωθεί ότι κάποιο άτομο έχει καταγραφεί με full face.

Η ντισκοτέκ Jacky.O υπήρξε μία από τις πιο γνωστές και cult νύξεις της αθηναϊκής νύχτας, ιδιαιτέρως στα ’80s και ’90s. Αναβίωσε σε σύγχρονη μορφή τα τελευταία χρόνια, συναρπάζοντας όσους αναζητούν τη μείξη νοσταλγίας και clubing.

Το γεγονός ότι αυτή η επίθεση στρέφεται προς ένα χώρο που έχει πολιτισμική φόρτιση προσδίδει επιπλέον σημασία στα κίνητρα πίσω από την έκρηξη.

Τι απομένει να απαντηθεί:

Ποιοι ακριβώς είναι οι 4 ύποπτοι και ποια η ταυτότητά τους;

Σε ποιο βαθμό σχετίζεται ο ιδιοκτήτης ή το παρελθόν του με την επίθεση;

Έγινε χρήση αυτοσχέδιου μηχανισμού ή χειρισμός από απόσταση;

Υπάρχει ενδεχόμενο στοχευμένης επίθεσης ή εκφοβισμού;

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και είναι βέβαιο ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα φέρουν νέες αποκαλύψεις.