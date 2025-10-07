Έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου

Έκρηξη σημειώθηκε στη Μιχαλακοπούλου το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί έχουν υποστεί υλικές ζημιές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ ακόμα παραμένει άγνωστη η αιτία της έκρηξης.

Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό με αποτέλεσμα να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

Οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την έκρηξη.