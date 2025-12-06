Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα έρχεται στη δημοσιότητα.

«Σε παρακαλώ ρε παιδί μου... Γιατί δεν φεύγεις; Αμαρτία δεν είναι ρε παιδί μου; Γιατί με χτυπάς; Βοήθησέ με Παναγία μου... Σε παρακαλώ, παρ’ τα και φύγε σου λέω! Σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα… Γιατί με χτυπάς; Γιατί; Γιατί; Θες να με σκοτώσεις; Να με σκοτώσεις θες, πες μου… Φτάνει γ@μ@το, φτάνει! Φτάνει! Βοήθεια…» ακούγεται να λέει το 75χρονο θύμα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα, στο ηχητικό ντοκουμένο που μετέδωσε η εκπομπή «Τούνελ».

Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της, με πολλαπλές μαχαιριές σε θώρακα και λαιμό, σοβαρά τραύματα στο κρανίο από μπουκάλι και βαθιές τομές στα χέρια της, σημάδια ότι πάλεψε για να σωθεί.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τι ισχυρίστηκε η 46χρονη στην απολογία της

Υπενθυμίζεται πως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, η 46χρονη από τη Σαλαμίνα, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, κρίθηκε προφυλακιστέα, στα τέλη Νοεμβρίου.

Η κατηγορούμενη κατά την απολογία της στα Δικαστήρια Πειραιά, αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης και υποστήριξε πως «δεν θυμάται απολύτως τίποτα», όπως είπε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της η δικηγόρος της.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ επικαλέστηκε ότι θυμάται μόνο όσα έγιναν αρκετή ώρα μετά τη δολοφονία. Φέρεται να είπε ότι «εγώ ήμουν έξω από το σπίτι αλλά δεν θυμάμαι ότι προχώρησα σε αυτές τις πράξεις. Μου τα είπαν οι αστυνομικοί τόσο αναλυτικά που τα έκανα εικόνες και πίστεψα ότι έκανα την πράξη».

«Την ημέρα που σκότωσαν τη μητέρα μου είχα φύγει για δουλειά από την οποία επέστρεψα στις 7:00 το πρωί. Στο σπίτι είχαν μείνει η σύζυγός μου και τα δύο παιδιά μου. Μίλησα τελευταία φορά μαζί της με μηνύματα στο κινητό. Κάποιες φορές η σύζυγός μου έβγαινε τα βράδια βόλτα με το αυτοκίνητο γιατί δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα. Είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Αντιμετώπιζε και προβλήματα με τον τζόγο γι’ αυτό δεν της εμπιστευόμασταν χρήματα. Είχε γίνει κι ένα περιστατικό που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει γύρω στις 10.000 ευρώ» φέρεται να κατέθεσε ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της δράστιδας.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Ο θείος μου ήθελε να τη χωρίσει»

Σύμφωνα με την εγγονή του θύματος, ο θείος της ήθελε να χωρίσει τη σύζυγό του η οποία πίστευε ότι η 75χρονη έβαζε λόγια. «Ο θείος μου ο Νίκος, είχε εμπιστευθεί στη γιαγιά μου, ότι θέλει να χωρίσει. Γιαυτό και από το καλοκαίρι και μετά η σχέση της γιαγιάς μου με την Ρ… δεν ήταν καλή. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα η Ρ…άρχισε να βρίζει την γιαγιά μου και να φωνάζει».

Λίγο αργότερα, στο σπίτι της ηλικιωμένης έγινε διάρρηξη και η 75χρονη υποψιάστηκε τη νύφη της. «Στις 22 Σεπτεμβρίου η γιαγιά μου είχε γενέθλια. Πήγα να την δω και μου εκμυστηρεύθηκε ότι κάποιος είχε μπει σπίτι της τον Αύγουστο και της είχε κλέψει κοσμήματα και λίρες. Μου είπε ότι είχε καλέσει την Αστυνομία. Της είχαν πει ότι δεν υπήρξε διάρρηξη αλλά κάποιος που έχει πρόσβαση στο σπίτι της είχε αφαιρέσει τα λεφτά και τα κοσμήματα. Μου είπε ότι ξέρει ποιος τα πήρε και ότι αποκλείεται να είναι η οικιακή βοηθός, γιατί την έχει χρόνια δίπλα της» πρόσθεσε.

«Όταν την ρώτησα ποιος μου απάντησε ότι υποψιάζεται τη Ρ… Γνώριζε ότι η νύφη της το είχε ξανακάνει όταν είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της. Εκείνοι της το είχαν πει. Η γιαγιά μου ζήτησε να μην πω σε κανέναν τίποτα. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, οπότε δεν μίλησα. Δεν πίστεψα ότι μπορεί κάποιος να της κάνει κακό. Μετά το θάνατο της, είπα στη μητέρα μου τα όσα μου είχε εκμυστηρευτεί η γιαγιά μου» συνέχισε η εγγονή του θύματος.