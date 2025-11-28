Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Δεν θυμάμαι τίποτα» - Η 46χρονη δεν παραδέχεται το έγκλημα

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη που απολογήθηκε σήμερα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής, η 46χρονη βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά για να απολογηθεί για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η απολογία της σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά με την καθ' ομολογίαν δράστιδα να υποστηρίζει τώρα πως δε θυμάται τίποτα από εκείνη την ημέρα.

Συγκεκριμένα, η 46χρονη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της πεθεράς της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» και ότι έχει «κενά μνήμης».

Η δικηγόρος της, μετά την ολοκλήρωση της απολογία της μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η πελάτισσά της «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.