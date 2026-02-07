Δολοφονία στη Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας, τέσσερις μήνες μετά τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της περιοχής, καθώς κατατέθηκε αγωγή με αίτημα την κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Η αγωγή υποβλήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτα από την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στρέφεται κατά του ανιψιού του θύματος - ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός. Η ενάγουσα θεωρείται η πλησιέστερη συγγενής του θύματος, καθώς εκείνος δεν είχε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται διαθήκη που φέρεται να συντάχθηκε τρεις ημέρες πριν από τον θάνατο του 68χρονου, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλος, έπειτα από εισαγγελική εντολή, και προβλέπει ότι ο ανιψιός του εκλιπόντος κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή ανθρωποκτονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία διαπράχθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και έχουν προφυλακιστεί, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος ήταν εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες (σ.σ. τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη) το μοιραίο βράδυ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ανιψιά του θύματος έχει κινήσει διαδικασίες για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ ενόψει της επόμενης τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να εξεταστούν τα απαιτούμενα βήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι η κύρια ανάκριση παραμένει ανοικτή και εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.



