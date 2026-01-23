Δίκη για τα Τέμπη: Εκπρόσωπος της εταιρείας security παραδέχθηκε διαγραφές υλικού

Τη διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, παραδέχθηκε σήμερα εκπρόσωπος της εταιρείας security, Interstar.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής (23/1), ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως της έδρας, παραδέχθηκε ότι διαγράφηκαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν είχαν καταγραφεί σωστά λόγω κακής ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά. Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, γιατί δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δίκη για τα Τέμπη: Αντιδράσεις από τη δήλωση

Η δήλωση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης»,Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε πως «και μόνο αυτή η παραδοχή, που την έκρυβαν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι κάποιοι ήθελαν τη συγκάλυψη και την επιχείρησαν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έξω από το δικαστήριο τόνισε ότι «ο υπεύθυνος της εταιρείας Interstar, ερωτηθείς από την εισαγγελέα, ομολόγησε ότι η εταιρεία προχώρησε σε διαγραφές υλικού, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε “σκουπίδια”».

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος της τραγωδίας, υπογράμμισε πως «θα έπρεπε ο εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει και την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και όλες τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας όλα τα στοιχεία».

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για ξεκάθαρη ομολογία: «Ακούσαμε ότι όντως γίνονταν διαγραφές. Παρ’ όλα αυτά, η εισαγγελέας αρνήθηκε την πρότασή μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν αυτά τα βίντεο που κάποιοι έκριναν ως “σκουπίδια” και διέγραψαν».

Παράλληλα, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε αρνητικά στο αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης. «Έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Μπακαΐμης», δήλωσε η δικηγόρος θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για ένα δικαστήριο όπου προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι έκανε ή τι δεν έκανε».

Συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν επίσης να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα βίντεο που είχε παραδώσει τον περσινό Φεβρουάριο στην ανάκριση ο Βασίλης Καπερνάρος, τα οποία αφορούν την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας μέσα στις σήραγγες.

«Πρόκειται για συγκλονιστική ομολογία ότι στα βίντεο που προσκομίστηκαν υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρεία», ανέφερε η δικηγόρος θυμάτων Βάσω Πανταζή.

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.

