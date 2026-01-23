Μαρία Καρυστιανού για δίκη Τεμπών: Να γίνει σε άλλη πόλη, δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα

Στη Λάρισα βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού, καθώς συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη της δίκης σχετικά με τα «χαμένα» βίντεο παρέπεμψε στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ιταλία, κάνοντας λόγο για μία ακόμη φορά για συγκάλυψη.

«Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν, ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Μαρία Καρυστιανού για δίκη Τεμπών: «Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα»

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να αλλάξει έδρα η δίκη για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού είπε, πως δεν εμπιστεύεται τη Λάρισα και θα προτιμούσε να γίνει σε μία πόλη που θα είναι πιο προσβάσιμη σε δικηγόρους και οικογένειες.

«Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα», είπε χαρακτηριστικά.

Μαρία Καρυστιανού για νέο κόμμα: «Έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος»

Σε ερώτηση σε σχέση με το κόμμα που ετοιμάζει και αν έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε, πως πρόκειται για ένα μεγαλειώδες κίνημα με πολίτες από όλους τους χώρους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, «για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε. Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία; Θα τα δείτε όλα, θα είναι πολύ αναλυτικά», πρόσθεσε.

