Βασίλης Μπισμπίκης: «Λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου»

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Την ώρα που οι αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με το Mega, εικάζουν πως ο Βασίλης Μπισμπίκης εγκατέλειψε το σημείο και δεν ενημέρωσε άμεσα για το τροχαίο, προκειμένου να αποφύγει το αλκοτέστ, ο ίδιος υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αναφέροντας αρχικά πως «δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου».

«Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να επικοινωνήσει με το Α.Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν», φέρεται να υποστήριξε επίσης στην κατάθεσή του.

«Άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με αναζητήσει. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο», κατέληξε.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν ενημέρωσε ο ίδιος» για το τροχαίο, υποστηρίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

Αναφερόμενη στη συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, που φέρεται να επικοινώνησε εκείνη με τις Αρχές για το τροχαίο, η κ. Δημογλίδου τόνισε: «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο» ανέφερε μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης δέχτηκε τηλεφώνημα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, και όχι στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα» τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές, εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο» Η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος.

«Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα» κατέληξε.