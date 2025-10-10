Απεργία 14 Οκτωβρίου: Τι ισχύει για λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικό, τραμ

Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Οι εργαζόμενοι σε τρένα, μετρό και προαστιακό θα συμμετάσχουν στην απεργία της ερχόμενης Τρίτης με στάσεις εργασίας.

Στην απεργία στις 14 Οκτωβρίου, μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα κινηθούν από τις εννέα το πρωί μέχρι τις πέντε το απόγευμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Αναμένεται επίσης, η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Οι αποφάσεις για τα λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Επίσης, την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00, αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής, διεκδικώντας επίσης, Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, την Τρίτη στις 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση, που θα ξεκινήσεις στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας αναμένεται να επηρεαστούν οι απόπλοι πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου, η οποία υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί, στην ουσία τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων».

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις "δύο ημερών", ακόμα και ανήλικους. Δίνει "ελεύθερη επιλογή" στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης» σημειώνει το σωματείο.

Η ΠΕΜΕΝ καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στην απεργία, από τις 00:01 έως τις 23:59 της 14ης Οκτωβρίου, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι «να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταλεί μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Από την πλευρά της, η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει ότι το επίμαχο νομοσχέδιο «συνιστά συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών των τελευταίων 15 ετών», καθώς «βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, και οδηγεί σε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και της εκμετάλλευσης». Σημειώνει επίσης, ότι με «το αντεργατικό αυτό ανοσιούργημα τίθενται σε αμφισβήτηση οι ΣΣΕ, η υποχρεωτικότητα τους, ενώ ξεχαρβαλώνει ακόμη περισσότερο το εργατικό δίκαιο και ενισχύει την εργασιακή ανασφάλεια».

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΠΡΝ, η απόφαση για συμμετοχή ελήφθη ομόφωνα, ως αντίδραση στη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία των εργοδοτικών ενώσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σωματείο κάνει λόγο για παράνομη υπεραπασχόληση πληρωμάτων και καθυστερήσεις στην τροποποίηση του ΠΔ 141, ενώ ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, διεκδικώντας 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.