24ωρη απεργία στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα από το ΕΚΑ

Σε 24ωρη πανεργατική απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 προχωρά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), αντιδρώντας στις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, «πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων».

Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή σωματείων και συνδικάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΑ ζητά την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων, καταγγέλλοντας ότι το νομοσχέδιο «εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα εις βάρος των εργαζομένων». Παράλληλα, εκφράζει κάθετα την αντίθεσή του στην καθιέρωση 13ωρης εργασίας και στην κατάτμηση του χρόνου ανάπαυσης.

Το Εργατικό Κέντρο διεκδικεί, επίσης, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «για αξιοπρεπείς αμοιβές και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή».

Η κινητοποίηση της 14ης Οκτωβρίου εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αντιδράσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στον χώρο της εργασίας.