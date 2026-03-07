Ανοίγει ξανά το Ακροπόλ στην Πατησίων

Το ιστορικό κτίριο του Ακροπόλ Παλάς, στη συμβολή των οδών Πατησίων 51 και Αβέρωφ στο κέντρο της Αθήνας, αν και έχει πλήρως ανακαινιστεί και αποκατασταθεί, παρέμενε για πολλά χρόνια κλειστό.

Το εμβληματικό κτίριο επανέρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας, καθώς στόχος είναι η οριστική επαναλειτουργία του ως σύγχρονου πολιτιστικού χώρου. Να θυμίσουμε ότι το κτίριο του ξενοδοχείου Acropole Palace αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Σωτήριου Μαγιάση και κατασκευάστηκε την περίοδο 1926-1928. Θεωρείται μάλιστα ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της Art Nouveau αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Αυτός ήταν και ο λόγος που το 1991 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο, με βάση την εισήγηση του καθηγητή του Πολυτεχνείου Νίκου Χολέβα.

Το Ακροπόλ Παλάς ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που κτίστηκε στην οδό Πατησίων και έγινε γνωστό τη δεκαετία του 1930 για τους αποκριάτικους χορούς και τα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν του καθώς και για τον πολυτελή χαρακτήρα του. Λόγω της θέσης του απέναντι από το Πολυτεχνείο το κτίριο χρησιμοποιήθηκε από το συνεργείο της ολλανδικής τηλεόρασης για τη διαμονή και από ένα από τα μπαλκόνια του κτιρίου κινηματογράφησε την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με τανκ στην πόρτα του Πολυτεχνείου.

Το κτίριο υπέστη ζημίες από τον σεισμό του 1981. Το ξενοδοχείο συνέχισε να λειτουργεί μέχρι τη δεκαετία του 1980, όμως παρήκμασε και το 1989 πωλήθηκε σε ξενοδοχειακό όμιλο με έδρα τη Βιέννη και το 1996 αποκτήθηκε από ελληνική εταιρεία. Το 1999, ο τότε υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε την αγορά του από το Δημόσιο με το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 4,58 δισ. δραχμών.

Εσωτερική όψη του Ακροπόλ Παλάς στην Πατησίων / Υπουργείο Πολιτισμού

Δείγμα της δουλειάς στο Ακροπόλ Παλάς / Υπουργείο Πολιτισμού

Ακροπόλ Παλάς: Τι προέβλεπε ο σχεδιασμός σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Είναι γεγονός ότι όπως είχε παραδεχθεί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε συνέντευξη της στην LiFO, οι καθυστερήσεις στη λειτουργία του Ακροπόλ, παρά το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 2020, ήταν σημαντικές.

Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη λειτουργία του ως χώρου συνάντησης και υποστήριξης της σύγχρονης δημιουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης μικρής κλίμακας στο εσωτερικό του κτιρίου έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ώστε να προχωρήσει η διάθεσή του προς χρήση το συντομότερο δυνατό.

Το κτίριο προορίζεται να φιλοξενήσει γραφεία υποστήριξης εκπροσώπων και φορέων του σύγχρονου πολιτισμού, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των φορέων αυτών, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και χώρους παρουσίασης περιοδικών εκθέσεων.

Όψη του Ακροπόλ Παλάς / Υπουργείο Πολιτισμού

Ακροπόλ Παλάς: Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτιστικής Συνταγογράφησης

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού εγκαινιάζει το θρυλικό κτίριο με τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτιστικής Συνταγογράφησης (ΠΟΛΣΥΝ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026 στο εμβληματικό οικοδόμημα. Το συνέδριο αποτελεί έναν τριήμερο χώρο συνάντησης πολιτικής, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής, αφιερωμένο στη σύνδεση του πολιτισμού με την ψυχική υγεία και τη φροντίδα.

Η διοργάνωση φέρνει σε επαφή εκπροσώπους δημόσιων φορέων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πολιτιστικούς οργανισμούς, καλλιτέχνες, ερευνητές και διεθνή δίκτυα, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από την Πολιτιστική Συνταγογράφηση και την πρακτική “Art on Prescription”.

Παράλληλα, επιδιώκει να αναδείξει τη σύζευξη πολιτισμού και ψυχικής υγείας, να παρουσιάσει την αποτίμηση των δύο πιλοτικών φάσεων του προγράμματος και να αναδείξει την Πολιτιστική Συνταγογράφηση ως καινοτόμο πρακτική δημόσιας πολιτικής, βασισμένη στη διατομεακή συνεργασία πολιτισμού, υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει επίσης βιωματικά εργαστήρια που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας μέσω των τεχνών και στην ενίσχυση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ πολιτιστικών και υγειονομικών φορέων, επιστημόνων και επαγγελματιών.

Τέλος, όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν το Υπουργείο Πολιτισμού, στο ισόγειο του κτιρίου θα λειτουργήσει πωλητήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και καφέ. Συγχρόνως, στον τελευταίο όροφο και στο roof garden θα στεγαστεί εστιατόριο με θέα προς το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Το μόνο που απομένει, ουσιαστικά, είναι να οριστεί από τη Λίνα Μενδώνη το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αναλάβει τη διαχείριση του Ακροπόλ, όχι μόνο για την πιλοτική επαναλειτουργία του αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, καθώς οι πρώτες δράσεις και πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Εντός του μηνός αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου, ΕΔΩ.