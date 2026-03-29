Απάτη στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο πρώην παίκτης reality και άλλοι τρεις

Με εντάλματα προσωρινής κράτησης για τέσσερις κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά πολλών εκατομμυρίων.

Ενώπιον της Ανακρίτριας οδηγήθηκαν χθες, Σάββατο, 15 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τη δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι-ριάλιτι.

Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία και δράση του κυκλώματος.

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση.

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του Δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Απάτη στον ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες