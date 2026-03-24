Απάτη στον ΕΦΚΑ: Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση στους 22 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα Τρίτη (24/3) οι 22 συλληφθέντες και φερόμενα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιρειών, φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εισαγγελικές αρχές, όπως έγινε γνωστό, άσκησαν ποινική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλαστογραφία από κοινού, για υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, για φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση, για φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και για διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.

Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Ως προς το πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της είχαν στήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιτρεπόταν η έκδοση τιμολογιών από «εταιρείες φαντάσματα».

Μ' αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικές, φυσικές εταιρείες γλίτωναν την απόδοση του ΦΠΑ και άλλων φόρων, με τις ομώνυμες αρχές να τοποθετούν στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τις διαδρομές των χρημάτων, καθώς εκτιμάται ότι οι εμπλεκόμενοι «ξέπλεναν» τα λεφτά τους μέσα από αγορές ειδών πολυτελείας.

Όπως ειπώθηκε, η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες.