Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται κρύο, άνεμοι και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι και καταιγίδες είναι τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο καιρός αυτή την εβδομάδα.

Άστατος είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές και τους ενισχυμένους ανέμους τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές σημειώνονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί την εβδομάδα αυτή

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα δυτικά, την νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.