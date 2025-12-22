Αλεξανδρούπολη: Αντίποινα για τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία - Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο σπίτι της οικογένειας

Πράξη αυτοδικίας φαίνεται ότι σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, έπειτα από τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού, που μεταφέρθηκε από τη μητέρα του νεκρό στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης, εξαιτίας πολυήμερης ασιτίας.

Το σπίτι της οικογένειας είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και φθορές σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς του τρίχρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Σοβαρός υποσιτισμός προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια στον τρίχρονο στην Αλεξανδρούπολη

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο άτυχος τρίχρονος κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο από την ίδια του τη μητέρα λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό κατά την παραλαβή του.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθούν οι γενικότερε συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου.

