Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 16χρονου

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία για αιματηρό επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο.

Στο περιστατικό τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι ένας 16χρονος.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους ηλικίας 16 και 17 ετών τα στοιχεία των οποίων είχαν ταυτοποιηθεί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο.

Οι συλλήψεις στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τρεις αρνούνται ότι εμπλέκονται στην επίθεση κατά του 16χρονου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση, ενώ για έναν εξ αυτών περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Και οι τρεις κρατούνται στην Ασφάλεια Αγρινίου και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η αιτία της συμπλοκής

Σύμφωνα με όσα έχει εντοπίσει η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα, πίσω από το βίαιο περιστατικό κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα στον γλουτό από το αιχμηρό αντικείμενο.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Ακολούθησε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, με τουλάχιστον έξι προσαγωγές υπόπτων αλλά και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

