Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος για bullying σε βάρος ανηλίκων - Απειλούσε με μαχαίρι

Στα Χανιά συνελήφθη ένας 14χρονος, ο οποίος απειλούσε με μαχαίρι μαθητές μέσα σε σχολείο για να του δώσουν τα χρήματα που είχαν πάνω τους.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μετά από τις καταγγελίες που δέχθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου.

Συνελήφθησαν ο 14χρονος και ο πατέρας του στα Χανιά

Η αστυνομία εντόπισε μαχαίρια, λεπίδες και σουγιάδες στο σπίτι του ανηλίκου.

Ο εκφοβισμός εκ μέρους του 14χρονου γινόταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο καιρό.

Αντίστοιχα αντικείμενα εντοπίστηκαν και στο δωμάτιο του 17χρονου αδελφού του, ο οποίος συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα τους, για παραμέληση εποπτείας.

Ο πατέρας και ο μεγάλος γιος αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 14χρονος θα οδγηθεί στον ανακριτή κα τον εισαγγελέα, ώστε να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται.

Παράλληλα φαίνεται να υπάρχουν και προγενέστερα περιστατικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

