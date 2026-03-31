Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος και ομολόγησε τον τραυματισμό του 16χρονου

Ο ανήλικος δεν περιλαμβανόταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, ενώ δεν είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές

Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών / Eurokinissi
Αυτοβούλως και με τη συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης (31/3) ένας 17χρονος, ο οποίος δεν είχε ταυτοποιηθεί σχετικά με την επίθεση σε βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο.

Ο 17χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως χτύπησε τον έτερο ανήλικο το βράδυ του Σαββάτου, δεν περιλαμβάνονταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.

Ο νεαρός είπε στις αρχές πώς αυτός ήταν που τραυμάτισε τον 16χρονο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο και θα λάβει κλήση για τακτική ανάκριση. Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του νεαρού τόνισε ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος για την πράξη του.

Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Αγρίνιο: Η αιτία της συμπλοκής

Σύμφωνα με όσα έχει εντοπίσει η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα, πίσω από το βίαιο περιστατικό φέρεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να διακομιστεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα στον γλουτό από το αιχμηρό αντικείμενο.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Ακολούθησε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, με τουλάχιστον έξι προσαγωγές υπόπτων αλλά και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΣ

Ελλάδα / Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία και την ξαδέλφη μου» - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 54χρονος από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως οι δύο γυναίκες έφυγαν από τη ζωή πριν τρεις μήνες και ο ιατροδικαστής εκτιμά πως οι σοροί τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από έναν μήνα
THE LIFO TEAM
ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΙ

Ελλάδα / Σε πλήρη λειτουργία οι κάμερες στους δρόμους της Αττικής - Πού θα αναρτώνται τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντοπίστηκαν περίπου 130 παραβάσεις, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη να αποτελεί την πιο συχνή
THE LIFO TEAM
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΟΣ

Ελλάδα / Ζωγράφου: Δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους για να μην του πάρουν το σπίτι, υποστήριξε ο γιος

Ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες, όμως ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα
THE LIFO TEAM
 
 