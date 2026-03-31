Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος και ομολόγησε τον τραυματισμό του 16χρονου

Αυτοβούλως και με τη συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης (31/3) ένας 17χρονος, ο οποίος δεν είχε ταυτοποιηθεί σχετικά με την επίθεση σε βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο.

Ο 17χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως χτύπησε τον έτερο ανήλικο το βράδυ του Σαββάτου, δεν περιλαμβάνονταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.

Ο νεαρός είπε στις αρχές πώς αυτός ήταν που τραυμάτισε τον 16χρονο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο και θα λάβει κλήση για τακτική ανάκριση. Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του νεαρού τόνισε ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος για την πράξη του.

Οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Αγρίνιο: Η αιτία της συμπλοκής

Σύμφωνα με όσα έχει εντοπίσει η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα, πίσω από το βίαιο περιστατικό φέρεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να διακομιστεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα στον γλουτό από το αιχμηρό αντικείμενο.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε.

Ακολούθησε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ, με τουλάχιστον έξι προσαγωγές υπόπτων αλλά και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ