ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος

Άλλο ένα τριήμερο που αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα στο 2026

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Ένα ακόμη τριήμερο φαίνεται να διαμορφώνεται μέσα στο 2026 για τους εργαζόμενους, λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος.

Η ημέρα αυτή, του Αγίου Πνεύματος, δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία για μια σύντομη ανάπαυλα από την καθημερινότητα, καθώς για αρκετούς εργαζόμενους θεωρείται αργία.

Το 2026, η ημέρα αυτή πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, γεγονός που δημιουργεί ένα τριήμερο για όσους δεν εργάζονται και αρκετοί, θα έχουν την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση ή ξεκούραση εκτός πόλης.

Υπενθυμίζεται πως η ημερομηνία συνδέεται με τη γιορτή της Πεντηκοστής και εορτάζεται πάντα 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γεγονός που την καθιστά κινητή.

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους εργαζόμενους είναι αργία

Ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

Είναι κυρίως αργία για τον δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, τα σχολεία και ορισμένες υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις ή την απόφαση του εκάστοτε εργοδότη.

Έτσι, για αρκετούς εργαζόμενους το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρή απόδραση, ενώ για άλλους θα είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ημέρα της Ευρώπης: Μια ανοιχτή εμπειρία γνωριμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις ηλικίες

Ελλάδα / Ημέρα της Ευρώπης: Μια ανοιχτή εμπειρία γνωριμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις ηλικίες

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, το Εμπειρία Ευρώπη Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με δράσεις, διαδραστικά εκθέματα και βιωματικές εμπειρίες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
THE LIFO TEAM
 
 