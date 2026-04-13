Ποιες αργίες και ποια τριήμερα ακολουθούν μετά το Πάσχα

Τώρα που οι πασχαλινές διακοπές έφτασαν στο τέλος τους, οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε ήδη εκείνες του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, ωστόσο, μεσολαβούν - για ορισμένους - δύο τριήμερα, ιδανικά για ξεκούραση και για μια σύντομη απόδραση από το κλεινόν άστυ.

Η πρώτη ευκαιρία έρχεται με την Πρωτομαγιά, η οποία αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανοιξιάτικες αργίες. Φέτος «πέφτει» Παρασκευή με αποτέλεσμα να χαρίζει σε αρκετούς ένα ακόμη τριήμερο.

Ακολουθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κινητή και εορτάζεται πάντα Δευτέρα, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Φέτος «πέφτει» Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας ένα ακόμη τριήμερο. Αν και δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζομένους, στον δημόσιο τομέα και σε αρκετές επιχειρήσεις τηρείται, δημιουργώντας ένα ακόμα τριήμερο στις αρχές του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια, το ημερολόγιο των αργιών περιλαμβάνει την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέεται με τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ακολουθούν οι φθινοπωρινές και χειμερινές αργίες, όπως η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, που κλείνουν τον ετήσιο κύκλο.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026:

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος