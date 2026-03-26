Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζουν τα ακτοπλοϊκά για μια οικογένεια - Παραδείγματα

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Πάσχα 2026 παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια, ανάλογα με τον προορισμό.

Οι τιμές που περιλαμβάνουν εισιτήρια μετ’ επιστροφής και μεταφορά αυτοκινήτου, ξεκινούν από πιο χαμηλά επίπεδα για κοντινότερους προορισμούς, ενώ αυξάνονται αισθητά όσο μεγαλώνει η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Κέρκυρα αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές επιλογές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ η Τήνος διαμορφώνεται σε πιο μεσαία επίπεδα τιμών. Αντίθετα, προορισμοί όπως τα Χανιά και η Μυτιλήνη συνεπάγονται αυξημένο κόστος, με τη Ρόδο να καταγράφεται ως η ακριβότερη επιλογή στη λίστα.

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζουν τα ακτοπλοϊκά για μια οικογένεια

Οι πίνακες παρουσιάζουν ενδεικτικά ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, αναδεικνύοντας τις διαφορές στο συνολικό κόστος:

Ραφήνα-Τήνος μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 309€

Βόλος-Σκιάθος μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 327.50€

Πειραιάς-Χανιά μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 405.50€

Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 125.30€

Πειραιάς-Ρόδος μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 741€

Πειραιάς-Μυτιλήνη μετ’ επιστροφής

Οικονομική θέση

2 ενήλικες

1 παιδί (5–10 ετών)

1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 519€

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

