Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Πλήρης αποζημίωση για το αναξιοποίητο γάλα

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων των κτηνοτρόφων της Λέσβου λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, που εμφανίστηκαν στο νησί.

Η αποζημίωση θα βασίζεται στα τιμολόγια για το γάλα που παραλαμβάνουν καθημερινά τα τυροκομεία, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί για τον έλεγχο της διασποράς της νόσου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «άμεσα αντανακλαστικά» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προτεραιότητα ο περιορισμός της νόσου

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, βασικός στόχος είναι να περιοριστεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λέσβο.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο μετάδοσης του αφθώδους πυρετού», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου έχει τεθεί από την περασμένη Παρασκευή σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Ως προς την πρόληψη, οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει ένα πλέγμα αυστηρών μέτρων με στόχο να περιοριστεί η νόσος εντός του νησιού. Συγκεκριμένα, έχουν απαγορεύσει τη μετακίνηση ζώων, σφαγών και διακίνησης ζωικών προϊόντων, έχουν προχωρήσει σε απολυμάνσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Καταληκτικά, κατέληξαν σε αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους και τυροκομεία για απώλειες λόγω της καραντίνας.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα

Στις 16 Μαρτίου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε εκτροφή στην Πελόπη, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα σε μονάδα προβάτων σε κοντινή περιοχή, εντός της ζώνης προστασίας.

Η δεύτερη εστία συνδέεται επιδημιολογικά με την πρώτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη διασπορά της νόσου.

Μετά την επιβεβαίωση, οι αρχές προχώρησαν στη θανάτωση των ζώων της μολυσμένης εκτροφής, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Λέσβος: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη