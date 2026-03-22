Λέσβος: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε στη Λέσβο, συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορoύν περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

Ανοιχτά έως και τη Δευτέρα τα τυροκομεία του νησιού

Μια προσωρινή εκτόνωση στο σοβαρό πρόβλημα διάθεσης περίπου 250 τόνων γάλακτος ημερησίως στη Λέσβο έδωσε η απόφαση των τυροκόμων να ανοίξουν τα τυροκομεία μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να απορροφηθούν οι συσσωρευμένες ποσότητες.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε και στη λήξη του αποκλεισμού των εισόδων του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ήδη έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για τη Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι, σε συλλαλητήριο στον κόμβο της Λάρσου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά από μαραθώνια σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, τυροκόμων και του περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Τις εξελίξεις ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των τυροκόμων Ιγνάτης Θυμέλλης και ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Γιώργος Φετεδίνης.

Καθοριστική θεωρείται η σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του υπουργού, της Περιφέρειας, των τυροκόμων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να βρεθεί βιώσιμη λύση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι τυροκόμοι προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε επ’ αόριστον διακοπή παραλαβής γάλακτος.

Η κρίση προκλήθηκε μετά την κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, λόγω κινδύνου εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, που εντοπίστηκε αρχικά στη Δημοτική Ενότητα Πελόπης.

Από τότε, τα τυροκομεία σταμάτησαν να παραλαμβάνουν γάλα, οδηγώντας τους κτηνοτρόφους σε αδιέξοδο.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του λιμανιού του νησιού, περίπου 500 Τούρκοι τουρίστες και 150 επιβάτες του πλοίου «Διαγόρας» παρέμεναν στο Τελωνείο, περιμένοντας να ταξιδέψουν. Η απόφαση για άρση των κινητοποιήσεων έγινε δεκτή με ανακούφιση.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, με τους παραγωγούς να αναμένουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης – πιθανότατα μέσω ΚΥΑ – που θα επιτρέψουν στα τυροκομεία να συνεχίσουν την παραλαβή γάλακτος και να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση της τοπικής παραγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Λέσβος: Σταματά η αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού