Το μέγεθος της καταστροφής του καταυλισμού - «πόλης» των 13.000 προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια αποκάλυψε το φως της ημέρας, μετά τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα προς την Τετάρτη, αφήνοντας στο δρόμο πάνω από 12.000 ανθρώπους.

Το σύνολο του εκτός του ΚΥΤ μέρους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ έχει καταστραφεί και μεγάλο μέρος του εντός του ΚΥΤ καταυλισμού που συνεχίζει να καίγεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κάηκαν οι υποδομές διοίκησης και ταυτοποίησης, κάηκε όμως ολοσχερώς η Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μόριας έχει διαφύγει στα γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης - που στο ύψος του Καρά Τεπέ, λίγο πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έχει παραταχθεί ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επιτρέπει να μπουν στην πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι, μαζί και παιδιά, έχουν βρει καταφύγιο με τα λιγοστά υπάρχοντά τους στις άκρες των δρόμων.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home. Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό ή είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές των κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν σε απομόνωση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που τους ωθούσαν έξω από τον καταυλισμό. Η σύγκρουση αυτή κάποια στιγμή πήρε φυλετικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μπουν φωτιέ,ς οι οποίες σύντομα και λόγω του δυνατού ανέμου πήρε διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, όπως καταγγέλλεται, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής φτάνοντας στον καταυλισμό για να επιχειρήσουν δέχθηκαν επίθεση οπό ομάδες αιτούντων άσυλο που τους εμπόδισαν στο έργο τους. Αυτή τη στιγμή, στον καταυλισμό επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την ενίσχυση εναέριων μέσων, προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά και να ελέγξουν στη συνέχεια τον χώρο.

Σε έκτακτη ανάγκη η Λέσβος

Ολοκληρώθηκε εν τω μεταξύ πριν από λίγο η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση της κατάστασης στη Λέσβο, καθ΄ς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 12.500 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες είναι άστεγοι, ενώ -όπως έγινε γνωστό την Τρίτη- έχουν εντοπιστεί 35 κρούσματα κορωνοϊού ανάμεσα στους διαμένοντες.

Στις δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενος του Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τόνισε πως κυβερνητικό κλιμάκιο σπεύδει άμεσα στη Λέσβο. Θα συμμετέχουν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότης Μηταράκης, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας. Αφού επιθεωρήσουν την κατάσταση θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 6 το απόγευμα, προκειμένου να ανακοινώσουν τα μέτρα που ελήφθησαν.

Λίγο νωρίτερα, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Πέτσας ενημέρωσε πως το νησί της Λέσβου θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τόνισε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μετά τη φωτιά στο ΚΥΤ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς»

Επιπλέον, ο κ. Πέτσας σημείωσε πως εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Διερευνάται και ο τρόπος και τα αίτια που οδήγησαν στον εμπρησμό, διότι η Πυροσβεστική δεν μπόρεσε να δράσει όπως θα μπορούσε, καθώς την απέτρεψε όλη αυτή η έκρηξη και η αντίδραση στον οικισμό μετά την πληροφόρηση για θετικά κρούσματα. Δόθηκε πραγματική μάχη όλη νύχτα. Το νησί θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τόνισε o Στέλιος Πέτσας.

Στο πλευρά της Ελλάδας η ΕΕ

Η ασφάλεια και η στέγη των ανθρώπων της Μόριας αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνει η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον σε ανάρτησή της στο Τwitter.

«Οι σκέψεις μου και η συμπόνια μου είναι στους ανθρώπους της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και το προσωπικό που εργάζεται στη Μόρια. Είμαι σε επαφή με τον Έλληνα υπουργό και τις τοπικές Αρχές για τη φωτιά. Συμφώνησα ήδη για τη χρηματοδότηση σχετικά με την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ενδοχώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που έχουν απομείνει. Η ασφάλεια και η στέγη όλων των ανθρώπων στη Μόρια είναι προτεραιότητα» επισημαίνει η Ίλβα Γιόχανσον.

