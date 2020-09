Το νησί της Λέσβου θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τόνισε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μετά τη φωτιά στο ΚΥΤ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Παράλληλα, θα απαγορευτεί η απομάκρυνση από το νησί όσων διέμεναν στη Μόρια για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού στον πληθυσμό, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί 35 αιτούντες άσυλο ενώ άγνωστος αριθμός έχει διασκορπιστεί στην ευρύτερη περιοχή και η δομή εκκενώθηκε.

Ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ακόμη ότι θα υπάρξει άμεση μέριμνα για να στεγαστούν οι χιλιάδες άνθρωποι, με ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των πιο ευάλωτων.

Την ίδια ώρα, μεταβαίνουν στη Λέσβο, ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο του υπουργείου Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης, ο οποίος θα φροντίσει για τις άμεσες ανάγκης στέγασης.

Όπως δηλώνει ο κ. Λογοθέτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καταστροφή στο ΚΥΤ της Μόριας «είναι μάλλον ολική» και επισημαίνει:

«Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης μεταβαίνω στο νησί. Πάμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Πρέπει να δούμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε για την προσωρινή και μακροχρόνια φιλοξενία των διαμενόντων εκεί. Για όλους είναι πρώτη προτεραιότητα».

Ωστόσο, θα χρειαστεί ευρύτερο σχέδιο, επισήμανε ο Στέλιος Πέτσας.

Διμοιρίες των ΜΑΤ στο νησί

Την ίδια ώρα, ενισχύσεις από την Αθήνα έστειλε η Αστυνομία στη Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη νύχτα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Μόρια.

Ειδικότερα, αναχώρησαν στις 7 το πρωί τρεις διμοιρίες ΜΑΤ από την Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος ενώ όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις στο νησί.

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για τη Μόρια

Συγκαλείται στις 9:30 στο Μέγαρο Μαξίμου έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κατάσταση στη Μόρια. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότη Μηταράκη, του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου Κουμουτσάκου, του διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου.

Θα εξεταστεί η κατάσταση στη Μόρια και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή της.

Υπενθυμίζεται πως τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, φωτιά ξέσπασε στη μεταναστευτική δομή της Μόριας στη Λέσβο, που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς, αφήνοντας στο δρόμο περίπου 12.500 πρόσφυγες και μετανάστες.

Εικόνες και βίντεο από το ΚΥΤ Μόριας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2