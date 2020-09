Στις φλόγες παραδόθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη η μεταναστευτική δομή της Μόριας στη Λέσβο, που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς, αφήνοντας στο δρόμο περίπου 12.500 πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσε η γνωστοποίηση του ότι 35 άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό και έπρεπε να τεθούν σε απομόνωση μαζί με μέλη των οικογενειών τους αλλά και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Αυτό θα γινόταν σε χώρους αποθήκης λίγο έξω από το ΚΥΤ στο δρόμο προς την Παναγιούδα.

Κάποιοι από αυτούς αντέδρασαν στην προοπτική της απομόνωσης τους και αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό. Κάποιοι άλλοι αργά το βράδυ προσπάθησαν να βγουν έξω από τον καταυλισμό κινούμενοι προς τα βουνά και θεωρώντας ότι έτσι θα διαφύγουν από τον κίνδυνο του κορωνοϊού που θα προκαλούσε η επαφή με όσους δεν δεχόταν να απομακρυνθούν. Οι συγκρούσεις μεταξύ τους οδήγησαν σύντομα σε φωτιές αρχικά περιμετρικά του καταυλισμού που κατέκαψαν όλες τις σκηνές έξω και γύρω από το ΚΥΤ και κοντέινερ μέσα σε αυτό.

Μετά τις 2.30 τα μεσάνυχτα, μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κινείται προς την πόλη περνώντας μάλιστα μέσα από το χωριό της Μόριας, ενώ διμοιρίες ΜΑΤ με κλούβες έχουν δημιουργήσει φραγμό στο ύψος του Καρά Τεπέ αποτρέποντας τους από το να μπουν στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα και η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι φλόγες μεταφέρθηκαν πολύ γρήγορα μέσα στο ΚΥΤ καίγοντας κοντέινερ και σκηνές στις οποίες διέμεναν πάνω από 12.000 μετανάστες και πρόσφυγες.

Breaking! #Moria, the refugee hotspot on Lesbos island, is on fire while 1000s of women, men and children are trapped inside due to #Covid lockdown. Hope everyone will get out safe 🙏 pic.twitter.com/1WAKYjf257