Εξαφανίστηκε ένα από τα πιο διάσημα γκράφιτι του street artist WD, που κοσμούσε την εξωτερική σκάλα της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

Πλέον στη θέση του υπάρχει μόνο γκρι μπογιά.

O διάσημος WD (Wild Drawing) είναι ένας καλλιτέχνης από το Μπαλί που εδώ και χρόνια έχει διαλέξει να ζει και να εργάζεται στην Αθήνα. Σε αυτόν ανήκει το διάσημο γκράφιτι με την κουκουβάγια. Σε αυτόν ανήκουν και δεκάδες άλλα γκράφιτι σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Και σε αυτόν άνηκε και το γκράφιτι στην εξωτερική σκάλα της βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πλέον δεν υπάρχει.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες με πιο ενδεικτική την αναγραφή της φράσης «This wall used to have art!» (αυτός ο τοίχος παλαιότερα είχε τέχνη) στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

«Οι προτεραιότητες του Πολυτεχνείου εν μέσω covid... Γκρίζα γυαλιστερή λαδομπογιά (ούτε καν το χρώμα του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδίου) η αισθητική τους. *Το graffiti ήταν έργο του κορυφαίου WD street art) έγραψε χρήστης σε ανάρτησή του παραθέτωντας το πριν και το μετά.

Ανάμεσα στα διάσημα έργα του WD στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: