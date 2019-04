Κοινή δήλωση συνεργασίας υπέγραψαν ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός και η Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ.

Η Δήλωση Συνεργασίας, που υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΔΟ, Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Μαντζούρης ΠΝ, Dr, και ο Διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, προβλέπει τη συνεργασία των δύο Οργανισμών, στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA: «Advanced Human and Robotic Exploration ON and AROUND the MOON», καθώς και την έναρξη συνεργασιών γενικής μορφής σε όλους τους τομείς του Διαστήματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη συμμετοχή του ΕΛΔΟ στο πρόγραμμα της NASA, προβλέπεται η αποστολή του πρώτου ελληνικού ρομποτικού οχήματος στη Σελήνη το 2022 (συμμετοχή της Ελλάδας υπό την ονομασία «Hellas to the Moon») για την εξερεύνηση του εδάφους αυτής και την απόκτηση δεδομένων που θα ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και θα αξιοποιηθούν από ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητές.

Σημειώνεται ότι πριν την υπογραφή της συμφωνίας είχε προηγηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρος του ΕΛΔΟ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου (International Astronautical Congress 2018), που έγινε τον Οκτώβριο του 2018 στη Βρέμη.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ο ελληνικός Οργανισμός απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τα ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις συμμετοχής στην εν λόγω αποστολή.



Οι 14 προτάσεις που κατατέθηκαν και κρίθηκαν άκρως ενδιαφέρουσες από ΕΛΔΟ και NASA αφορούν: Την κατασκευή μικροδορυφόρων για τη Σελήνη, τη δημιουργία αλγορίθμων αποστολής-λήψης φωτογραφιών από και προς τη Σελήνη, τη δημιουργία συνθηκών καλλιέργειας σε αυτή, εφαρμογές εξορύξεων στο έδαφός της, τη δημιουργία μηχανισμών λειτουργίας για διαστημικές επικοινωνίες, τη δημιουργία συστημάτων αναγνώρισης χημικών συστατικών εδάφους και περιβάλλοντος της Σελήνης κ.ά.

Στην επιτυχή προετοιμασία και ολοκλήρωση της ελληνικής αποστολής θα συμμετάσχουν Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών), ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Αστεροσκοπείο, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Δημόκριτος) και ιδιωτικές εταιρείες.

Τα οφέλη που προκύπτουν με την υπογραφή της συνεργασίας για την Ελλάδα είναι πολλαπλά. Μεταξύ άλλων:

• Η χώρα εισέρχεται στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη ως ισότιμος εταίρος.

• Η Ελλάδα θα δηλώσει παρουσία στο Διεθνή Σεληνιακό Σταθμό, που θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αποκομίζοντας ενισχυμένα στρατηγικά οφέλη.

• Τα στοιχεία που θα προκύψουν και θα τεθούν προς αξιοποίηση ανοίγουν νέους ακαδημαϊκούς ορίζοντες, δίνουν δυνατότητες ίδρυσης καινοτόμων εταιρειών, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Διάστημα.

• Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των Πανεπιστημίων και των ερευνητών της χώρας σε διεθνή προγράμματα, με την προσέλκυση υψηλής χρηματοδότησης.

• Ενισχύεται η προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain, αλλά και της προσέλκυσης εγνωσμένου κύρους Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

• Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην αιχμή του δόρατος της διαστημικής τεχνολογίας.

• Αναπτύσσεται ένας νέος κλάδος για την ελληνική οικονομία, με τα ανάλογα οφέλη.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης υπογραφής της Δήλωσης Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΔΟ και NASA, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς δήλωσε ότι «με την αποστολή "H Ελλάδα στη Σελήνη", η χώρα μας μπαίνει στην κατηγορία των ελάχιστων χωρών, οι οποίες έχουν πατήσει στο έδαφος της Σελήνης με δικό τους όχημα.

Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έδειξε έτοιμη να συμβάλει με ξεχωριστές ιδέες για τις προτεραιότητες της έρευνας στο έδαφος της Σελήνης. Η ελληνική Κυβέρνηση και ο Ελληνικός Διαστημικό Οργανισμός, με πάρα πολλή, επιμονή και συστηματική δουλειά, αναβαθμίζουν τη χώρα και την κατατάσσουν στην πρωτοπορία της έρευνας για το σύνολο της ανθρωπότητας».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, που ήταν επίσης παρών στην εκδήλωση υπογραφής, δήλωσε ότι «η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, κι αυτό γιατί η χώρα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πολύ λίγων διακεκριμένων χωρών που θα έχουν εγκατάσταση στη Σελήνη.

Από αύριο ξεκινούμε δουλειά, σε συνεργασία με τα ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, αλλά και την ελληνική διαστημική βιομηχανία, με σκοπό τον καθορισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την κατασκευή του ελληνικού σεληνιακού οχήματος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΔΟ, Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Μαντζούρης ΠΝ, Dr από την μεριά του τόνισε ότι «σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Μετά από 9 μήνες σκληρής εργασίας, η χώρα τοποθετείται ισότιμα στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη ως στρατηγικός εταίρος στον χώρο του Διαστήματος, διασφαλίζοντας οφέλη για την κοινωνία, την επιστήμη, την οικονομία, αλλά κυρίως τους νέους μας.

Προτρέπουμε τους νέους να συμπορευθούν με τις προσπάθειές μας και να εργασθούμε όλοι μαζί για την υλοποίηση ενός οράματος που θέλει την Ελλάδα να φθάνει και στο έδαφος της Σελήνης, αποδεικνύοντας την υπεραξία των επιστημόνων της».

Ο Διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, ανέφερε ότι «η NASA πάει στο φεγγάρι και θα μείνει. Είναι μοναδικό ότι πάμε στη Σελήνη με μια παγκόσμια συμμαχία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο ΕΛΔΟ, που έκλεισε τον πρώτο χρόνο ζωής του, θα πάει μαζί μας στο φεγγάρι».

Τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ συνοδεύει στις ΗΠΑ και ο Ειδικός Σύμβουλός του, Κωνσταντίνος Αγόρης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ