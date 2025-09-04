Τζόρτζιο Αρμάνι: «Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα» - Το αντίο από Βερσάτσε, Vogue, Κρόου, Κρούγκερ

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε «γαλήνιος», όπως θα αναφέρουν σε ανακοίνωσή του ο Οίκος Armani, μετά την είδηση ότι ο σχεδιαστής πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο ιδρυτής και η δημιουργική δύναμη πίσω από τον Όμιλο Armani έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα και παραμένοντας αφοσιωμένος στις κολεξιόν του, μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του.

Οίκοι μόδας, μοντέλα, Χολιγουντιανοί σταρ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αποχαιρετούν τον σχεδιαστή που άφησε πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη και με τον θάνατό του, έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας.

Η Vogue χαρακτηρίζει τον Armani τον σχεδιαστή που «καθόρισε τη δεκαετία του 1980 και διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από αυτήν» σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Γνωστός παγκοσμίως για το μινιμαλιστικό του στυλ και το κομψό του όραμα, ο Αρμάνι έχτισε μια αυτοκρατορία μόδας που εκτεινόταν από την ένδυση μέχρι το lifestyle για πέντε δεκαετίες. Σημάδεψε τη δεκαετία του 1980 για τις κομψές, άνετες και αέρινες σιλουέτες, όμως δεν έπαψε ποτέ να επηρεάζει τη μόδα και τις μελλοντικές γενιές σχεδιαστών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας του Armani επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση: «Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που ίδρυσε και γαλούχησε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν δίπλα στον κ. Αρμάνι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η Ντονατέλα Βερσάτσε γράφει: «Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα».

Η Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε στο δικό της μήνυμα: «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι μας αφήνει στα 91 του χρόνια», έγραψε σε δήλωσή της στο Χ. «Με την κομψότητα, τη νηφαλιότητα και τη δημιουργικότητά του, κατάφερε να δώσει λάμψη στην ιταλική μόδα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο του καλύτερου της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα».

«Ήταν ο πραγματικός μαέστρος»

Στο δικό του «αντίο» ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας The Business of Fashion, Ιμράν Αμέντ, δημοσίευσε κοινά του στιγμιότυπα με τον Αρμάνι και στη λεζάντα, περιέγραψε μία από τις αναμνήσεις του με τον σχεδιαστή, όταν είχαν έλθει σε αντιπαράθεση, για μία συνέντευξη που θα του έπαιρνε ο Αμέντ.

«Πριν μάθω οτιδήποτε για τον χώρο της μόδας, ήξερα για τον Giorgio Armani. Ήταν ο πραγματικός μαέστρος, ο οποίος εφηύρε το φιλόδοξο branding και πρωτοστάτησε στο κόκκινο χαλί των διασημοτήτων, επιβλέποντας κάθε λεπτομέρεια της επιχείρησής του μέχρι τέλους.

Αλλά δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Ούτε κι εγώ. Την πρώτη φορά που κάθισα να του πάρω συνέντευξη, στις αρχές του ταξιδιού μου στο BoF, ο κ. Armani κι εγώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση σχετικά με το ποιο θα έπρεπε να είναι το φόντο της συνέντευξης στο βίντεο: οι όμορφες σκάλες στο Armani Silos ή κάποιες ψηφιακές οθόνες. Ήθελα την ακινησία των κούκλων στις σκάλες. Εκείνος ήθελε τις οθόνες, οι οποίες θεωρούσα ότι θα αποσπούσαν την προσοχή. Τελικά συναντηθήκαμε στα μισά της διαδρομής. - και είχε δίκιο ότι το φόντο που προτιμούσε είχε περισσότερο βάθος.

Το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο - και έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη και απάντησε γενναιόδωρα στις ερωτήσεις μου για περισσότερα από 45 λεπτά, μέσω του έμπιστου δεξιού του χεριού Anouska Borghesi. (Σε περίπτωση που θέλετε να το παρακολουθήσετε για να θυμηθείτε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, ο σύνδεσμος για το εν λόγω βίντεο βρίσκεται στο βιογραφικό μου).

Τι πολύτιμη στιγμή ήταν αυτή. Θα τη θυμάμαι σαν θησαυρό, όπως και πολλές άλλες στιγμές μαζί του από τότε. Ήταν ένας μοναδικός επιχειρηματίας και ηγέτης της μόδας που άνοιξε το δρόμο για πολλούς άλλους. Αναπαύσου εν ειρήνη signore».

«Ο κ. Αρμάνι συνεβάλε βαθιά στη μόδα, στο ντιζάιν, στην ποπ κουλτούρα. Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου. «Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, βραβεία, γάμος, Γουίμπλετον... όλα με Armani» σημείωσε.

Giorgio.



1997 at the Cannes film festival, after my bag was lost in transit, LA Confidential producer Arnon Milchan sent me to the Armani store with a credit card to get a suit for the premiere.

That began a love affair with Armani suits that continues to this day.



Mr Armani — Russell Crowe (@russellcrowe) September 4, 2025

Η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι απίστευτα λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι» έγραψε. «Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και μέντορες που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί τους» πρόσθεσε.

Ο Αρμάνι μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου μετακόμισε η οικογένειά του το 1949. Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε το 1956, όταν εργάστηκε στη Rinascente, την ιστορική αλυσίδα πολυκαταστημάτων της ιταλικής πρωτεύουσας. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον σχεδιαστή Νίνο Τσερούτι, ο οποίος του εμπιστεύτηκε τον επανασχεδιασμό της γραμμής Hitman. Το 1974 παρουσίασε τη δική του πρώτη συλλογή, με την επωνυμία «Armani by Sicons».

Έναν χρόνο μετά, μαζί με τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ίδρυσε τον οίκο Giorgio Armani. Το λιτό και διαχρονικό του ύφος καθόρισε τη διεθνή εικόνα του ιταλικού prêt-à-porter και της υψηλής ραπτικής. Ενώ πολλές ιστορικές φίρμες πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών, ο Αρμάνι παρέμεινε στο τιμόνι της δικής του αυτοκρατορίας, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα γύρω στα 13 δισ. δολάρια.

Στενά συνδεδεμένος με τον κινηματογράφο, έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «American Gigolo» και από τότε έγινε ο αγαπημένος πολλών αστέρων του Χόλιγουντ. Ενδεικτικά, οιΤζόντι Φόστερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζέσικα Τσαστέιν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκαν με δικές του δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί. Στην Ιταλία, στενή του φίλη ήταν η Σοφία Λόρεν, ενώ συχνά συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Στέφανο Ακόρσι και ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο.

Οραματιστής και επιχειρηματικά, διεύρυνε τη μάρκα με σειρές όπως η αθλητική EA7 και η A|X Armani Exchange, που απευθύνεται σε πιο νεανικό και «urban» κοινό, δείχνοντας ότι ήξερε να συμβαδίζει και συχνά να προηγείται των τάσεων χωρίς να προδώσει το ύφος του.

Το 2023, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου τον τίμησε με επίτιμο τίτλο στο Global Business Management, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στη διεθνή επιχειρηματικότητα

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση του Οίκου Armani

«Με βαθύτατη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντοτε με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ήρεμα από τη ζωή, περιστοιχισμένος από τους δικούς του. Δούλευε ακούραστα μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολυάριθμα σχέδια που είχε σε εξέλιξη.

Στα χρόνια που πέρασαν, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια ολόκληρη κοσμοθεωρία που ξεκίνησε από τη μόδα και επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή του σύγχρονου τρόπου ζωής, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις με εξαιρετική διαύγεια και πρακτικότητα. Τον καθοδηγούσε μια ανεξάντλητη περιέργεια, η προσοχή στον άνθρωπο και την εποχή του. Δημιούργησε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, κερδίζοντας αγάπη και σεβασμό για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα ευαισθητοποιημένος απέναντι στην κοινωνία, στήριξε πολλές πρωτοβουλίες, ιδίως προς όφελος της πόλης που αγαπούσε ιδιαίτερα, του Μιλάνου

Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με ιστορία πενήντα ετών, χτισμένη με υπομονή και πάθος. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε την ανεξαρτησία στη σκέψη και στη δράση το προσωπικό του σήμα κατατεθέν. Η εταιρεία αποτελεί, τώρα και πάντα, αντανάκλαση αυτής της φιλοσοφίας. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου με σεβασμό και συνέπεια στις αξίες του.

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Armani/Teatro, οδός Bergognone 59, στο Μιλάνο. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».