Tζέιμι Φοξ για την περιπέτεια της υγείας του: «Είδα το τούνελ, δεν είδα το φως» 

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιμι Φοξ μίλησε για πρώτη φορά για την περιπέτεια με την υγεία του τον Απρίλιο του 2023.

Μιλώντας στην ειδική σειρά του Netflix, «Jamie Foxx: What Had Happened Was ...», ο σταρ, 56 ετών, συγκινήθηκε καθώς διηγούνταν πώς είπαν στην αδερφή του ότι θα μπορούσαν να «τον χάσουν» και πώς η εμπειρία τον οδήγησε να ξαναβρεί την πίστη του.

Ο Φοξ γύριζε την κωμωδία Back in Action με την Κάμερον Ντίαζ, όταν άρχισε να έχει έναν «κακό πονοκέφαλο». Οι φίλοι του τον πήγαν να δει έναν γιατρό στην Ατλάντα, ο οποίος του έκανε ένεση κορτιζόνης και μετά «με έστειλε σπίτι», αλλά η αδερφή του, Ντέιντρα Ντίξον, «κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Ο Φοξ είπε σαφώς ότι διαφώνησε με την ιατρική αντιμετώπιση που είχε λάβει τότε, λέγοντας: «Τι στο διάολο είναι αυτό; Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε αξιολόγηση για γιατρούς, αλλά αυτό ήταν για μισό αστέρι».

Ωστόσο, μοίρασε επαίνους στο προσωπικό του νοσοκομείου όπου τον πήγε η αδερφή του μετά. «Είχε την αίσθηση ότι κάποιοι άγγελοι [ήταν] εκεί μέσα», είπε ο Φοξ. «Μου έσωσαν τη ζωή μόλις 400 μέτρα μακριά από εδώ, στο νοσοκομείο του Πιεμόντε. Με έφεραν ξανά μαζί σας».

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Φοξ είχε καταρρεύσει, αλλά στην αδερφή του είπαν τα «φρικτά νέα» ότι ο αδερφός της «έχει εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό… και ότι αν δεν τον χειρουργούσαν το συντομότερο δυνατό θα πέθαινε».

«Αν δεν ανοίξω το κεφάλι του αυτή τη στιγμή, θα τον χάσουμε», θυμάται ο Φοξ ότι είπε στην αδερφή του ο γιατρός, προσθέτοντας ότι «γονάτισε έξω από το χειρουργείο και προσευχόταν όλη την ώρα».

Σχετικά με το τι θυμάται από εκείνη την περίοδο, ο Φοξ είπε: «Η ζωή σου δεν αστράφτει μπροστά στο πρόσωπό σου. Ήταν κάπως παράξενα ειρηνικό. Είδα το τούνελ. Δεν είδα το φως. Ήμουν σε αυτό το τούνελ, όμως. Έκανε ζέστη σε εκείνο το τούνελ.

«Γαμώτο, μήπως πηγαίνω σε λάθος κατεύθυνση; Γιατί κοίταξα στο τέλος του τούνελ και είδα τον διάβολο να μου λέει "έλα" Ή μήπως ήταν ο Puffy (σ.σ. εννοεί τον Σον "Diddy" Κομπς); Αστειεύομαι».

Μέχρι την ειδική εκπομπή, ο Φοξ κρατούσε ιδιωτικές τις λεπτομέρειες της κατάστασής του, οδηγώντας σε εικασίες τον Τύπο και τους θαυμαστές του, μερικές από τις θεωρίες των οποίων ξεκίνησαν την εκπομπή.

Ο Φοξ εξήγησε ότι ξύπνησε τον Μάιο και βρέθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο αλλά δεν είχε ιδέα γιατί. Οι γιατροί του είπαν τότε ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως, αλλά ότι ήταν πιθανό να είναι η «χειρότερη χρονιά της ζωής του».

Προσπάθησε να αξιολογήσει εκ νέου τις νέες συνθήκες τότε, λέει και συνεχίζει αστειευόμενος, λέγοντας ότι προσπάθησε να κρατήσει το «τουρσί» του κρυφό από τη νοσοκόμα του, πριν ανακαλύψει ότι εκείνη τον έκανε ήδη μπάνιο επί ενάμιση μήνα.

Ευχαρίστησε επίσης πολλούς φυσιοθεραπευτές και έναν ψυχίατρο, που τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η επιβεβαίωση της χριστιανικής του πίστης ήταν το κλειδί για την ανάρρωσή του – όπως και η διατήρηση της αίσθησης του χιούμορ του. «Αν μπορώ να παραμείνω αστείος, μπορώ να μείνω ζωντανός» έγινε το μάντρα του.



Με πληροφορίες από The Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τζέιμι Φοξ: Αυτό που πέρασα δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου