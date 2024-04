TIME: Οι 100 πιο επιδραστικοί ανθρώποι παγκοσμίως για το 2024

Το TIME έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου για το 2024.

Στην ετήσια λίστα του περιοδικού TIME δεν υπάρχει σειρά κατάταξης, απλά τα πρόσωπα που επιλέγονται έχουν χωριστεί σε έξι κατηγορίες: καλλιτέχνες, icons, πρωτοπόροι, τιτάνες, ηγέτες και καινοτόμοι. Το προφίλ κάθε ενός από αυτούς έχει γραφτεί από ένα εξίσου αναγνωρισμένο άτομο.

Τέσσερα είναι τα πρόσωπα στα cover stories του TIME 100 για το 2024: η τραγουδίστρια και ποπ σταρ Dua Lipa, ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Πάτρικ Μαχόμες, η ηθοποιός Ταράτζι Π. Χένσον, καθώς και η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι και ηγέτιδα της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Η Dua Lipa αποτελεί επιλογή της Patti Smith για την πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα για το 2024. «Κινείται με μια ελαφρότητα σε έναν βαρύ κόσμο - τολμηρή, παιχνιδιάρα και με αυτογνωσία» γράφει αρχικά.

«Ίδρυσε την εκδοτική πλατφόρμα Service95, για να καλύπτει πολιτιστικά θέματα και να ασχολείται με ανθρωπιστικές ανησυχίες. Πιστεύει στην οικογένεια, είναι ευγνώμων στους γονείς της και υποστηρίζει τα αδέλφια της» συμπληρώνει χτίζοντας το προφίλ της τραγουδίστριας. Έφυγε από το σπίτι της στα 15 της για να κυνηγήσει τα όνειρά της. Έχει κίνητρο, είναι ανεξάρτητη και θέλει να μαθαίνει διαρκώς, καταλήγει μεταξύ άλλων το άρθρο - αφιέρωμα στην Ντούα Λίπα.

Το περιοδικό περιγράφει την ιστορία της Dua Lipa, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς Αλβανούς του Κοσόβου. Όταν εκείνη ήταν 11 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε πίσω στο Κοσσυφοπέδιο, όπου χρόνια αργότερα ζήτησε από τους γονείς της να επιστρέψουν στο Λονδίνο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

«Κατάγομαι ταυτόχρονα από δύο μέρη. Το να είμαι από το Κόσοβο είναι μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και το ότι πήρα την αλβανική υπηκοότητα είναι κάτι συναρπαστικό», δήλωσε η Dua Lipa.

Η Γιούλια Ναβάλναγια εντάσσεται στη λίστα του Time με τους πιο επιδραστικούς «ηγέτες» για το 2024, με το σχετικό κείμενο να υπογράφεται από την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

«Αυτόν τον Φεβρουάριο, μίλησα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια σχετικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες και να αντιταχθεί στον αυταρχισμό. Λίγα λεπτά αργότερα, σε μια απρογραμμάτιστη εμφάνιση, ανέβηκε στη σκηνή η Γιούλια Ναβάλναγια. Και καθήλωσε αμέσως τους εκατοντάδες ηγέτες που βρίσκονταν εκεί - ακόμη και εμένα» γράφει αρχικά η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο Time.

«Η Ναβάλναγια αναφέρθηκε στην είδηση που είχε μαθευτεί λίγες ώρες πριν, δηλαδή ότι ο σύζυγός της Αλεξέι Ναβάλνι, ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, είχε πεθάνει. Με μεγάλο θάρρος, η Ναβάλναγια κατήγγειλε τα ψέματα και τη σκληρότητα της ρωσικής κυβέρνησης» συνέχισε η Καμάλα Χάρις.

«Συναντηθήκαμε αργότερα εκείνη την ημέρα και μιλήσαμε για τα παιδιά της και για το πώς η οικογένειά της αναλογιζόταν την τύχη όχι μόνο του συζύγου της, αλλά και του σκοπού του. Προς όφελος των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Γιούλια Ναβάλναγια έχει πλέον αναλάβει τον δικό της ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή» συμπληρώνει η Καμάλα Χάρις στο μικρό της αφιέρωμα.

Στο πλαίσιο της 21ης ετήσιας λίστας, το TIME περιλαμβάνει κείμενα των: Τζο Μπάιντεν για τον συνδικαλιστή Σον Φάιν, Burna Boy για τον ράπερ 21 Savage, Μπλέικ Λάιβλι για την Αμέρικα Φερέρα, Μισέλ Ομπάμα για την επιμελήτρια τέχνης Θέλμα Γκόλντεν, Ράιαν Ρέινολντς για τον Μάικλ Τζ. Φοξ, Μαρκ Ζούκερμπεργκ για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 51 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των Σοφία Κόπολα, Κάιλι Μινόγκ, Τζένι Χόλτζερ, Νόρα Γουάινστιν.