Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα σε μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους

140 εκδηλώσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, εικαστικών- performance, μουσικού θεάτρου και παραστάσεων/ δράσεων για παιδιά και εφήβους, 70 παραγωγές, 66 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, 12 περιφέρειες

Μνήμη και βαθιά σημάδια

23 & 24 Αυγούστου • Κάστρο Τρικάλων (23/8), Αύλειος χώρος Βυζαντινού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας (24/8)

Μουσική

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, η συναυλία θα είναι βασισμένη σε δύο εμβληματικά έργα του Απόστολου Καλδάρα. Τον Βυζαντινό Εσπερινό και τη Μικρά Ασία, που κυκλοφόρησαν το 1972-73.

Ανάμεσα στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα θα παρεμβάλλονται διασκευές εμβληματικών τραγουδιών από χώρες προέλευσης των προσφύγων στις μέρες μας. Το σκηνικό που θα περιβάλλει την ορχήστρα είναι πέντε μεγάλων διαστάσεων έργα ζωγραφικής του Κώστα Καλδάρα με θέμα τα γεγονότα από την προσφυγική κρίση του 2015 ενώ θα πραγματοποιείται και προβολή ιστορικών ντοκουμέντων και φωτογραφιών με θέμα τους πρόσφυγες διαχρονικά, μια επιλογή σε συνεργασία με την Ομάδα Τρικαλινών Φωτογράφων.

Με τη συνοδεία επταμελούς ορχήστρας σε ενορχηστρώσεις του Σάκη Κοντονικόλα, τραγουδούν ο Ανδρέας Καρακότας και η Ιωάννα Γιαννοπούλου.

Διασκευές τραγουδιών, ενορχήστρωση: Σάκης Κοντονικόλας

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Στέλιος Καραγιώργος

Ερμηνεύουν: Ανδρέας Καρακότας, Ιωάννα Γιαννοπούλου

Ammophila vol.3: There was land here before

23 & 24 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών

Εικαστικά – Περφόρμανς

Διάρκεια έκθεσης σύγχρονης τέχνης: 18-28/8/2022 (Σχολείο Ελαφονήσου, Ελαφόνησος, Λακωνία) Ώρες λειτουργίας: 18:00-21:00

Μουσική παράσταση: 23/8 και 24/8/2022 (Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης και Βοιών, Λακωνία)

post-truth is/another water / game I play /against my mouth

(ηλεκτροακουστικό Lamento για 4 περφόρμερ / ηχητική εγκατάσταση)

Ώρα έναρξης: 19:30 Διάρκεια Παράστασης: 40 λεπτά

Η έκθεση Ammophila vol.3: There was land here before επαναδιαπραγματεύεται τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τους τόπους και τις κυρίαρχες αφηγήσεις που προβάλλονται πάνω σε αυτούς.

Έχουμε κατά νου τόπους που θεωρούμε το υπέδαφός μας, τελετές συναναστροφής και συνύπαρξης και τις ιστορίες που έχουν διαμορφώσει αυτές τις σχέσεις. Η έκθεση μας καλεί να δώσουμε νέες ερμηνείες και ιστορίες σε μέρη που μπορεί να είναι τόσο υπαρκτά όσο και κατασκευασμένα μέσα από τις συλλογικές μας φαντασιώσεις: φαντασιώσεις μιας ανύπαρκτης γης, μιας γης που διαφέρει, μιας γης που κατοικείται διαφορετικά.

Μιας γης που μπορεί να μας ταρακουνήσει, μιας γης σε αποσύνθεση, μιας γης που ανθίζει, μιας γης που τρέμει, μιας γης χωρίς όρια.

Συντελεστές

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

Συμμετέχοντες εικαστικοί καλλιτέχνες: Μαρίνα Βελησιώτη, Χρήστος Βενέτης, Πάκυ Βλασσοπούλου, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Φωτεινή Καλλέ, Λουκάς Καλλιαντάσης, Παναγιώτης Κεφαλάς, Ηλέκτρα Μάιπα, Περσεφόνη Νικολακοπούλου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Δημήτρης Ρεντούμης, Νάνα Σαχίνη, Νάνα Σεφερλή, Εύα Στεφανή, Κλεοπάτρα Τσαλή, Μάνος Τσιχλής, Αλέξης Φιδετζής, Poka-Yio, Sasha Streshna, Vaskos

Συμμετέχοντες συγγραφείς: Στέφανος Γιαννούλης, Κωστής Ζουλιάτης, Εμμανουέλα Κυριακοπούλου, Αναστασία Μιχοπούλου, Χριστίνα Παπούλια, Ελένη Ρήγα, Θεόφιλος Τραμπούλης, Βίκυ Τσίρου, Εβίτα Τσοκάντα

Επιμέλεια: Ammophila

Μουσική παράσταση

το post-truth είναι /άλλο ένα παιχνίδι /με το νερό που παίζω / ενάντια στο στόμα μου

(ηλεκτροακουστικό Lamento για 4 περφόρμερ / ηχητική εγκατάσταση)

Με τη συμμετοχή των: vox – περφόρμανς: Άννα Παπαθανασίου / vox - περφόρμανς - ψηφιακά ηλεκτρονικά: Στέλλα Ν. Χρίστου / Αυτοσχέδιες ηχητικές πηγές - αναλογικά ηλεκτρονικά : Τάσος Στάμου / Μπάσο Κλαρινέτο - αναλογικά ηλεκτρονικά: Κώστας Τζέκος

Σύνθεση - εγκατάσταση - λέξεις: Στέλλα Ν. Χρίστου

Καντάδα Πόντου – ΤΕΤΤΤΙΞ

24 & 25 Αυγούστου • Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Μουσική

O τζίτζικας (ή τέττιξ με δύο ταυ) από τη φύση του συνδέεται με τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, όταν από νύμφη γίνεται ενήλικας.

Το σύνολο σύγχρονης μουσικής ΤΕΤΤΤΙΞ (με τρία ταυ) μέσω της μουσικοκινητικής παράστασης Καντάδα Πόντου καταθέτει τη δική του φαντασιακή εκδοχή της αναγκαστικής «μεταμόρφωσης» μιας κοινωνίας. Η εγκατάσταση ποντιακού προσφυγικού πληθυσμού στην Κέρκυρα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάννης αναγκάζει τις δύο αλληλοεπηρεαζόμενες πλευρές να αναθεωρήσουν αντιλήψεις και συνήθειες.

Μέσα από το δράμα, τη σάτιρα και το λαϊκό θέαμα οι ΤΕΤΤΤΙΞ, σε συνεργασία με την κινησιολόγο Eugenia Demeglio, μεταμορφώνουν τον κεμεντζέ και το μαντολίνο γεννώντας μια νέα οντότητα, σ’ ένα περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα προβληματίζει και στιγματίζει, όμως ταυτόχρονα ανανεώνει, αναζωογονεί και εμπνέει.

Κίνηση, σκηνοθεσία: M. Eugenia Demeglio

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Σύνθεση, επίβλεψη: Νίκος Ιωακείμ, Σταμάτης Πασόπουλος

Τραγούδι: Νατάσα Τσακηρίδου, Αμαλία Τσεκούρα

Μουσικοί: Ρέα Πικίου (φαγκότο), Κατερίνα Κωνσταντούρου (πλήκτρα), Χάρης Παζαρούλας (μπάσο),Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά)

Facebook Twitter Νίκη | 25 & 26 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Νίκη

25 & 26 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Θέατρο

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή πολλοί πρόσφυγες έφθασαν και στην πόλη του Βόλου. Το 1923 ξεκίνησε η δημιουργία του προσφυγικού συνοικισμού για τη στέγαση των προσφύγων. Οι περισσότεροι πρόσφυγες δούλευαν στα εργοστάσια καπνού, ενώ παράλληλα άρχισαν να ιδρύουν συλλόγους και σωματεία. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αθλητικός σύλλογος Νίκης, από τον οποίο ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα Νίκη Βόλου.

Το 1937 κάνει την εμφάνισή του στο ποδοσφαιρικό τοπίο ο Ολυμπιακός Βόλου, που αποτελείται κυρίως από ντόπιους παίκτες και ο οποίος θα γίνει ο κύριος αντίπαλος της Νίκης. Στους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων εκφράζονταν βαθύτεροι κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί ανταγωνισμοί.

Η παράσταση μιλά για αυτά που τους ενώνουν. Τα αποδυτήρια και τον αγώνα. Με κύριο στοιχείο τη μουσική και συνολικότερα τον ηχητικό κώδικα. Ο Βύρων Κατρίτσης, γνωστός για τα ηλεκτρονικά ambient ηχοτοπία του, χτίζει το ηχητικό περιβάλλον, το οποίο σε κύριο βαθμό εκτελείται ζωντανά από τους ηθοποιούς.

Σύλληψη: Ginger Creepers (Χρήστος Καπενής / Γρηγόρης Χατζάκης)

Κείμενο: Ginger Creepers και θίασος

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Χατζάκης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Ζωή Αρβανίτη

Κοστούμια: Λίλα Νόβα

Κίνηση: Πετρίνα Γιαννάκου

Ηχητικός σχεδιασμός, πρωτότυπη μουσική: Βύρων Κατρίτσης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κική Μπαρμπαβασίλογλου

Ερμηνεύουν: Σελήνα Διαμαντοπούλου, Χρήστος Καπενής, Δώρα Παρδάλη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Ορφέας Χατζησπύρου

Θυμάμαι

26 & 27 Αυγούστου • Αρχαία Μεσσήνη

Θέατρο

Με μικρές δηλώσεις φτιάχνεται ένας χάρτης της ψυχής μας. Μια παράθεση από μνήμες. Ένας κατάλογος του παρελθόντος. Μια συλλογή από υλικά και εικόνες με φαινομενικά τυχαία σειρά. Ένα κολάζ, μια συναρμολόγηση προτάσεων που όλες αρχίζουν με τη φράση: Θυμάμαι…

Ένας διάλογος ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες, τη δημόσια και εφαρμοσμένη ιστορία, τους ιστορικούς περιπάτους, την έννοια της πολιτιστικής διαδρομής στο μνημειακό τοπίο, και τον βιωματικό τρόπο κατανόησης της μνήμης κάθε προσφυγιάς, σε έναν κόσμο αναταράξεων και κλυδωνισμών.

Δύο ξεναγοί-περφόρμερ επιχειρούν μια ενσώματη επιστροφή στο παρελθόν. Θα οδηγήσουν μια ομάδα περιηγητών στις διαδρομές της αρχαίας τοπογραφίας, με τον ήχο να αποτελεί τον υποστηρικτή της συλλογικής μνήμης. Η περιήγηση αυτή θα δημιουργήσει σποραδικά και φευγαλέα επεισόδια απροσδόκητων αναμνήσεων, με τη μορφή προμαγνητοφωνημένου ηχητικού τοπίου, το οποίο θα αναπαράγεται με τη χρήση ακουστικών.

Σύλληψη, σκηνοθεσία, δραματουργία: Όλγα Ποζέλη

Κείμενα : Σάκης Σερέφας

Επιμέλεια συνεντεύξεων, δραματουργική επεξεργασία : Τάσος Καρακύκλας

Σύμβουλος Τοπογραφίας: Κωστής Δάβαρης

Μουσική επιμέλεια : Λάμπρος Παπαγεωργίου

Ξεναγοί-περφόρμερ: Όλγα Ποζέλη και Τάσος Καρακύκλας

Ηθοποιοί (στην ηχητική εγγραφή): Ιζαμπέλλα Κυριαζή, Όλγα Ποζέλη, Λάμπρος Παπαγεωργίου, Σοφία Στυλιανού

Ώρα Έναρξης: 18:00 | 19:30 (26/8) – 18:00 | 19:30 (27/8)

Διάρκεια: 75’

Facebook Twitter Το ρόδον της Ανατολής | 27 & 28 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Το ρόδον της Ανατολής

27 & 28 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Μουσική

Ένα έργο που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα του 1950 μέσα σε ένα κουπέ τρένου όπου συναντιούνται πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καππαδοκίας. Όπως συχνά συμβαίνει στα ταξίδια, οι επιβάτες αρχίζουν να αφηγούνται ιστορίες τόσο από την πατρίδα τους πριν τον ξεριζωμό όσο και από τις περιπέτειες της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα.

Μέσα από πρωτότυπα τραγούδια και κείμενα ξεδιπλώνονται έξι ιστορίες ανθρώπων από τις οποίες ξεπροβάλλουν οι μνήμες και η νοσταλγία από την πατρίδα τους πριν τον ξεριζωμό, το περιπετειώδες ταξίδι στην Ελλάδα, τα προβλήματα της προσαρμογής και αφομοίωσής τους στο νέο περιβάλλον, αλλά και το πλήθος των θετικών επιδράσεων που προκάλεσε η έλευση των προσφύγων στην οικονομική και πνευματική ζωή της Ελλάδας.

Ο περιφερόμενος ελεγκτής εισιτηρίων είναι αυτός που μεταφέρει την οπτική των ντόπιων για τους Έλληνες της Ανατολής.

Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Σαραφείδου

Κείμενα, αφήγηση: Βασιλική Νευροκοπλή

Μουσική σύνθεση, μουσική διεύθυνση: Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Σχεδιασμός ήχου: Λεωνίδας Παλάσκας

Φωτισμοί: Τηλέμαχος Ανδρεάδης

Μουσικό σχήμα «Εν Χορδαίς»

Βιολί: Κυριάκος Πετράς

Κανονάκι: Θανάσης Κουλεντιανός

Τραγούδι: Νίκος Ανδρίκος

Τσέλο: Χρήστος Συκιώτης

Λαούτο, κιθάρα: Θανάσης Βόλας

Ούτι, τραγούδι: Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Κρουστά: Πέτρος Παπαγεωργίου

Πιάνο: Γιώργος Κοκκινάκης

Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά

27 & 28 Αυγούστου • Αρχαία Ζώνη

Παραστάσεις / Δράσεις για παιδιά και εφήβους

Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά ξετυλίγουν το νήμα της αληθινής ιστορίας μιας αστικής οικογένειας της Σμύρνης. Είναι το δράμα και το μεγαλείο του μικρασιατικού ελληνισμού μέσα από τα μάτια δύο παιδιών που γεννήθηκαν εκεί όπου «ήταν όλα μαλακά και ζεστά σαν αγκαλιά, που ρούφαγαν οι άνθρωποι τα μπερεκέτια της Ανατολής και την αγάπη ο ένας τ’ αλλουνού κι ήταν ευτυχισμένοι».

Καθώς τα γεγονότα ξετυλίγονται σπρωγμένα απ’ τους καιρούς, μπροστά στα μάτια των κεντρικών ηρωίδων –οι δίδυμες Κατινάκι και Μαρίτσα– περνούν όλα όσα σημάδεψαν τον γελαστό κι ευγενικό λαό της Ιωνίας απ’ τις ευτυχισμένες μέρες, τον πολιτισμό και την ομορφιά της ζωής της Μικράς Ασίας ως το αναγκαστικό του ρίζωμα στους προσφυγικούς συνοικισμούς αλλά και την προσφορά των προσφύγων στη σύγχρονη Ελλάδα.

Μια παράσταση για την Ιστορία που πολεμά να σκεπάσει ο χρόνος με τις στάχτες του. Και για την πολιτεία που επιμένει να δηλώνει την παρουσία της στο βλέμμα των ανθρώπων.

Διασκευή: Ιωάννα-Μαρκέλλα Χαλκιά

Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας, Ιωάννα-Μαρκέλλα Χαλκιά

Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Σκηνικά, κοστούμια: Σοφία Τσιριγώτη

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Γεράρδος

Video art / Mapping: Όλγα Σφέτσα

Ερμηνεύουν: Κυριάκος Δανιηλίδης, Ζωή Ευθυμίου, Κική Καραΐσκου, Νίκος Μήλιας, Φένια Σαλούκα, Χρυσή Σεραφείμ

Εν Σμύρνη γεννηθέντες (1883-1903)

28 & 29 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας

Μουσική

Μια όμορφη και αριστοκρατική γυναίκα με το όνομα «Σμύρνη» υποδέχεται στο φτωχικό πια σπίτι της, κάπου στην Κοκκινιά ή στη Νέα Ιωνία του 1930, έξι πλανόδιους μουσικούς και μαζί ανασύρουν και ανασκευάζουν πολύτιμες στιγμές από την πολύβουη ζωή της…

Οι Alcedo, μέσα από τη ματιά και τις αναμνήσεις μιας γυναίκας-πόλης, της Σμύρνης, συνθέτουν μια καινούρια και φρέσκια μουσική παράσταση και παρουσιάζουν την πρώτη σουίτα τους βασισμένη σε θέματα από τα έργα μεγάλων μουσουργών με καταγωγή από τη Σμύρνη (Καλομοίρης, Κωνσταντινίδης κ.ά.) καθώς και γνωστά θέματα λαϊκών τραγουδοποιών (Τούντας, Περιστέρης, Παπάζογλου, Δραγάτσης-Ογδοντάκης κ.ά.).

Η ανθολογία από τραγούδια των παραπάνω τραγουδοποιών θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ενορχηστρωτική ματιά και επεξεργασία των Alcedo όπως και τα αυθεντικά παραδοσιακά τραγούδια από τη Σμύρνη τα οποία θα είναι περασμένα κι αυτά από τον ήχο του συγκροτήματος.

Διασκευές, ενορχηστρώσεις: Alcedo Folk Band

Επιμέλεια σκηνοθεσίας, κείμενα και στον ρόλο της αριστοκρατικής γυναίκας: Νατάσα Φαίη Κοσμίδου

Επιμέλεια κοστουμιών: Εύα Παραδέλλη

Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Πολιτάκης, Κατερίνα Σαλταούρα

Μουσικοί επί σκηνής

Βιολί, τραγούδι: Μαρία Μιχαλάκα

Φλάουτο, κρουστά: Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Κιθάρες, κρουστά: Γιάννης Ταυλάς

Φαγκότο, φυσαρμόνικα: Δημήτρης Κουφαλάκος

Τούμπα: Μενέλαος Μωραΐτης

Βιολί, μαντολίνο, κρουστά, φωνή: Κώστας Κωνσταντάτος