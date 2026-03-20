ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Το θορυβώδες promo του Timothee Chalamet κούρασε ακόμα και το φαν κλαμπ του

Ακόμα και το Club Chalamet, η πιο αναγνωρίσιμη online φωνή στήριξής του, κάνει πίσω

The LiFO team
Το promo του Marty Supreme απλώθηκε σε fan meet-ups, merch pop-ups και μέχρι και σε εμφάνιση του ίδιου του Chalamet σε remix κομματιού του Βρετανού ράπερ EsDeeKid. φωτογραφία Getty images
0

Μετά την οσκαρική περίοδο και το υπερκινητικό promo του Marty Supreme, ο Timothee Chalamet φαίνεται να συναντά για πρώτη φορά μια πιο ορατή κόπωση από ένα μέρος του online κοινού που τον ακολουθούσε μέχρι τώρα σχεδόν άνευ όρων.

Αυτό αποτυπώθηκε πιο καθαρά στην περίπτωση του online fan account Club Chalamet, ενός από τους πιο γνωστούς λογαριασμούς υποστήριξής του στα social media. Η Simone Cromer, που βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό, στηρίζει τον Chalamet από το 2018, όταν τον ξεχώρισε στο Call Me by Your Name, και έκτοτε λειτουργούσε σχεδόν σαν άτυπη online εκπρόσωπός του, με συνεχείς αναρτήσεις, αναλύσεις και δημόσια υπεράσπιση των επιλογών του.

Το θορυβώδες promo του Timothee Chalamet για το Marty Supreme, που τον έφερε μέχρι την οσκαρική κούρσα, δίχασε ένα μέρος των fans του. φωτογραφία Getty images

Σε κείμενό της μετά τα Οσκαρ, η Cromer έγραψε ότι χρειάζεται «ένα διάλειμμα από τη March madness» της οσκαρικής κούρσας του Chalamet, σημειώνοντας ότι όλη αυτή η απόλυτη αφοσίωση δεν της πρόσφερε πια προσωπική πληρότητα. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι στρέφει μέρος της προσοχής της και σε άλλο ηθοποιό, τον Connor Storrie του Heated Rivalry.

Το τελευταίο διάστημα, η δημόσια εικόνα του Chalamet έγινε πιο έντονη, πιο επιδεικτική και σαφώς πιο φορτωμένη από ό,τι στο παρελθόν. Το promo του Marty Supreme απλώθηκε σε fan events, merch, συνεχείς εμφανίσεις και μια περσόνα που, για αρκετούς, έμοιαζε να απομακρύνεται από το πιο εύθραυστο και εσωστρεφές προφίλ με το οποίο είχε ταυτιστεί στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Για χρόνια, ο Chalamet είχε ταυτιστεί με ένα πιο εύθραυστο, artsy και «soft boy» προφίλ, όμως κάποιοι fans θεωρούν πλέον ότι έχει αλλάξει τόνο, προσπαθώντας να απευθυνθεί περισσότερο σε αντρικό κοινό.φωτογραφία Getty images

Στην ίδια συζήτηση μπήκαν και οι δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο, που προκάλεσαν αντιδράσεις και ενίσχυσαν την αίσθηση ότι αυτή την περίοδο δοκιμάζει μια πιο προκλητική και πιο αυτάρεσκη δημόσια εκδοχή του εαυτού του. Για κάποιους αυτό λειτούργησε σαν performance. Για άλλους, όμως, σαν σημάδι υπερέκθεσης.

Η κόπωση αυτή δεν σημαίνει ότι ο Chalamet έχασε ξαφνικά το κοινό του ούτε ότι η δυναμική του υποχώρησε. Παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της γενιάς του, με φανατικό κοινό και τεράστια ορατότητα. Δείχνει όμως ότι, ύστερα από μια πολύ επιθετική περίοδο προβολής, ένα μέρος των πιο πιστών θεατών του αρχίζει να κρατά μεγαλύτερη απόσταση.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

