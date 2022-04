Θετικός στον κορωνοϊό ο Ντάνιελ Κρεγκ - Ακυρώθηκαν παραστάσεις του Μακμπέθ στο Μπρόντγουεϊ

Ακυρώθηκαν οι περισσότερες παραστάσεις της ερχόμενης εβδομάδας του θεατρικού έργου «Μακμπέθ» στο Μπρόντγουεϊ, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό ο πρωταγωνιστής του, Ντάνιελ Κρεγκ.

Η παράσταση που ξεκίνησε την Τρίτη και έχει προγραμματιστεί να κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 28 Απριλίου, ακυρώθηκε την Παρασκευή και πάλι λόγω κρουσμάτων, αυτή τη φορά άλλων μελών τού θιάσου. Ωστόσο, χθες, Σάββατο, αναβλήθηκαν και οι δύο παραστάσεις της ημέρας, όταν ο κινηματογραφικός «Τζέιμς Μποντ» βρέθηκε θετικός.

Αργότερα, η παραγωγή ανακοίνωσε πως ακυρώνει όλες τις παραστάσεις έως τις 8 Απριλίου «λόγω του εντοπισμού περιορισμένου αριθμού κρουσμάτων μεταξύ των συντελεστών».

PERFORMANCE UPDATE FOR SATURDAY, APRIL 2

Today’s matinee and evening performance of MACBETH are cancelled due to Daniel Craig just testing positive for COVID this afternoon. pic.twitter.com/hluAIqGAQW