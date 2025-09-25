Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τις αντιδράσεις

Κωμικοί της χώρας στέκονται στο πλευρό του Πάρι Ρούπου, που απολύθηκε από την Pizza Fan.

Η Pizza Fan απομάκρυνε από το εργατικό δυναμικό της τον stand-up κωμικό, Πάρι Ρούπο, έπειτα από πιέσεις που ασκήθηκαν δημόσια από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο (μέσω βίντεό του στο YouTube) και κύκλους της ακροδεξιάς. Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και για το κατά πόσο μεγάλες εταιρείες οφείλουν να αντιστέκονται στις στοχευμένες επιθέσεις των social media.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις για την απόλυση του κωμικού, η Pizza Fan επέστρεψε με νέα ανακοίνωση, στην οποία γράφει: «Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα».

Οι Θωμάς Ζάμπρας, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Κώστας Μαλιάτσης Σάλας, Δήμητρα Νικητέα, ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Αλέξανδρος Χαριζάνης, ο Γιάννης Κατινάκης και ο Δημήτρης Δημόπουλος είναι μερικοί από τους και τις κωμικούς της Ελλάδας, που προχώρησαν στη δημόσια στήριξή τους στον Πάρι Ρούπο.

Άλλοι με χιούμορ, άλλοι απορημένοι και άλλοι αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του κωμικού, οι stand-up comedians έστειλαν το μήνυμά τους, απέναντι στην απόφαση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου.

Πάρις Ρούπος: Οι αναρτήσεις των stand-up κωμικών

«Το ζήτησε ο Μπογδανος και σε λιγότερο από μια μέρα η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο. Εγώ πάντως διάβασα όλη την ανακοίνωση με την φωνή του Παπαδόπουλου στο μυαλό μου. Και της ταίριαζε. Πιθανή μελλοντική ανακοίνωση της Pizza Fan:

"... Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα η Pizza Fan ανακοινώνει την παύση πώλησης οποιασδήποτε άλλης πίτσας πέραν της "Ελληνικης"."», σχολιάζει η Χρύσα Κατσαρίνη.

Η Δήμητρα Νικητέα, γράφει στο Facebook: «Και επειδή πίνω μόλερς και δεν ξεχνώ: Το ίδιο άτομο που ήθελε να απολυθεί ο κωμικός Πάρις Ρούπος, έκανε μοιρολόι σε άλλα σκηνικά γιατί φιμώνεται από την woke agenda».



«Όχι και τόσο ΦΑΝ θα έλεγε κανείς η πίτσα σας» γράφει ο Κώστας Μαλιάτσης Σάλας προσθέτωντας σε hashtag τη λέξη «λογοκρισία» και τη φράση «τι άκυρη μα... ήταν αυτή».



«Κλασικοί snowflakes με το cancel culture τους. Ώπα κάτσε» σχολίασε με τη σειρά του ο Θωμάς Ζάμπρας, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου.

«Τι χρονιά έχουμε είπαμε;» διερωτάται ο Αλέξανδρος Χαριζάνης.

Από το δικό της προφίλ, η Ήρα Κατσούδα γράφει: «Και επειδή ακούμε διάφορα, να ξεκαθαρίσω οτι ο Πάρις δούλευε εκεί επι πέντε χρόνια ως μισθωτός της Pizza Fun. Δεν ήταν απλα κάποια συνεργασία για κάποιο βίντεο».

«Με τον Πάρι Ρούπο.

Ελευθερία στην ψυχή, τον λόγο, την ζωή και την κωμωδία... Τα κεκτημένα και αυτονόητα είναι άκρως επικίνδυνο να χρειάζεται να τα διεκδικούμε ξανά και ξανά. Το γέλιο είναι πηγή ζωής αλλά και επανάσταση στο σκοτάδι των καιρών ...μην το δηλητηριάζετε και αφήστε τις καρδιές να ταξιδέψουν μπροστά στο φως.. όχι να τις κουκουλώνετε με ένα μεσαιωνικό αναχρονιστικό πέπλο

Δεν υπάρχει κώδικας καλής κωμωδίας, υπάρχει όμως το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να εκφραστεί χωρίς φόβο ...όπως επίσης αναφαίρετο δικαίωμα του δέκτη ειναι να επιλέξει αν κάτι του αρέσει ή όχι. Το να προσπαθείς να φιμώσεις ή να τιμωρήσεις κάποιον όμως για την κωμωδία του είναι τρομακτικό και επιζήμιο για τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη όχι όμως να την επιβάλει ... Ελευθερία γιατί χανόμαστε παιδιά» γράφει ο Γιάννης Κατινάκης σε δικό του post.

Το χρονικό της απόλυσης του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan

Ορισμένα αστεία από πρόσφατη παράσταση του Πάρι Ρούπου χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο «ανθελληνικά», με τον ίδιο να προχωρά μάλιστα σε προσωπική επίθεση, αποκαλώντας τον κωμικό «ακροαριστερό σκουπίδι». Σημειώνεται ότι τα επίμαχα σχόλια του Ρούπου δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τη συνεργασία του με την Pizza Fan, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά σε προωθητικά βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, αποσπάσματα από την παράσταση αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργανωμένη εκστρατεία πίεσης σε βάρος του.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις του, ζήτησε ευθέως την αποπομπή του κωμικού, χαρακτηρίζοντας το αστείο «προσβολή εθνικών συμβόλων». Το κάλεσμα αυτό ενίσχυσε ένα μποϊκοτάζ που οργανώθηκε διαδικτυακά, με εκατοντάδες σχόλια στην επίσημη σελίδα της Pizza Fan στο Facebook και αλλού.

Υπό αυτό το κλίμα, η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της συνεργασίας της με τον Ρούπο, δηλώνοντας ότι «θεωρεί απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων με ανάρμοστο τρόπο» και ότι «όποιος εκπροσωπεί την Pizza Fan οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην προκαλεί διχασμό».

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πράξη «λογοκρισίας υπό πίεση» και «υποταγή στις απαιτήσεις της ακροδεξιάς». Χρήστες των social media και καλλιτέχνες έκαναν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο, που δίνει σε οργανωμένες μειοψηφίες τη δυνατότητα να καθορίζουν τις πολιτιστικές συνεργασίες μεγάλων εταιρειών.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου για την απόλυσή του από την Pizza Fan

AΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση. Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content. Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube. Τα περισσσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα. Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.



Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ. Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.

Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικα ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους. Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση. Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.



Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο. Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού. Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες. Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας. Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα. Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό. Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται.

Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές. Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε. Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη. Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο. Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,

Πάρις Ρούπος».