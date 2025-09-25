Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Pizza Fan να απομακρύνει από το εργατικό δυναμικό της τον stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο, έπειτα από πιέσεις που ασκήθηκαν δημόσια από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο (μέσω βίντεό του στο YouTube) και κύκλους της ακροδεξιάς. Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και για το κατά πόσο μεγάλες εταιρείες οφείλουν να αντιστέκονται στις στοχευμένες επιθέσεις των social media.

Ορισμένα αστεία από πρόσφατη παράσταση του Πάρι Ρούπου χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο «ανθελληνικά», με τον ίδιο να προχωρά μάλιστα σε προσωπική επίθεση, αποκαλώντας τον κωμικό «ακροαριστερό σκουπίδι». Σημειώνεται ότι τα επίμαχα σχόλια του Ρούπου δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τη συνεργασία του με την Pizza Fan, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά σε προωθητικά βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, αποσπάσματα από την παράσταση αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργανωμένη εκστρατεία πίεσης σε βάρος του.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις του, ζήτησε ευθέως την αποπομπή του κωμικού, χαρακτηρίζοντας το αστείο «προσβολή εθνικών συμβόλων». Το κάλεσμα αυτό ενίσχυσε ένα μποϊκοτάζ που οργανώθηκε διαδικτυακά, με εκατοντάδες σχόλια στην επίσημη σελίδα της Pizza Fan στο Facebook και αλλού.

Υπό αυτό το κλίμα, η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της συνεργασίας της με τον Ρούπο, δηλώνοντας ότι «θεωρεί απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων με ανάρμοστο τρόπο» και ότι «όποιος εκπροσωπεί την Pizza Fan οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην προκαλεί διχασμό».

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πράξη «λογοκρισίας υπό πίεση» και «υποταγή στις απαιτήσεις της ακροδεξιάς». Χρήστες των social media και καλλιτέχνες έκαναν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο, που δίνει σε οργανωμένες μειοψηφίες τη δυνατότητα να καθορίζουν τις πολιτιστικές συνεργασίες μεγάλων εταιρειών.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».



