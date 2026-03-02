ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Actor Awards: Ο συγκινητικός λόγος του Σεθ Ρόγκεν για την Κάθριν Ο' Χάρα - «Μοιραζόταν γενναιόδωρα το ταλέντο της»

Η Ο' Χάρα άφησε την τελευταία της πνοή στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Τα Actor Awards 2026 ανακήρυξαν την Κάθριν Ο' Χάρα ως καλύτερη ηθοποιό σε κωμική σειρά για τον ρόλο της στο The Studio.

Τον λόγο πήρε ο συνδημιουργός της σειράς, Σεθ Ρόγκεν, όπου ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της ηθοποιού.

Η Ο' Χάρα άφησε την τελευταία της πνοή στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες από πνευμονική εμβολή. Είχε επίσης καρκίνο του ορθού.

Ο συγκινητικός λόγος του Ρόγκεν για την Κάθριν Ο' Χάρα

«Μου ζητήθηκε να αναλάβω την τιμή να παραλάβω αυτό το βραβείο εκ μέρους της Ο' Χάρα. Ξέρω ότι θα ένιωθε μεγάλη τιμή να λάβει αυτό το βραβείο από τους συναδέλφους της, τους οποίους ξέρω ότι σεβόταν πολύ. Ήταν μεγάλη θαυμάστρια όλων σας», είπε ο Ρόγκεν στο κοινό.

Ο Ρόγκεν σημείωσε ότι σκεφτόταν συνεχώς τις στιγμές που είχε συνεργαστεί μαζί της, από τότε που πέθανε πριν από μερικές εβδομάδες. «Κάτι που με εντυπωσίαζε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν η ικανότητά της να είναι γενναιόδωρη, ευγενική και χαριτωμένη, χωρίς ποτέ να υποτιμά τα ταλέντα της και την ικανότητά της να συμβάλλει στο έργο που κάναμε», είπε.

Συνέχισε να μοιράζεται μια ιστορία από την περίοδο που πέρασαν μαζί. Στο «The Studio», η Ο' Χάρα υποδύθηκε την κινηματογραφική παραγωγό Πάτι Λέι. «Δεν το έχω πει στους άλλους ηθοποιούς, γιατί δεν θέλω να τους μπουν ιδέες, αλλά σχεδόν κάθε βράδυ πριν από μια μέρα γυρισμάτων στη σειρά μας, [η Ο' Χάρα] έστελνε σε μένα και στον Έβαν [Γκόλντμπεργκ] ένα email που ήταν πάντα αρκετά παρόμοιο. Έλεγε: «Γεια σας, ελπίζω να λάβετε υπόψη τα εξής», και μετά ακολουθούσε μια εντελώς αναθεωρημένη εκδοχή της σκηνής», είπε γελώντας. «Στο 100% των περιπτώσεων, αυτό δεν βελτίωνε μόνο τον χαρακτήρα της, αλλά και τη σκηνή και ολόκληρη τη σειρά συνολικά. Και έδειξε πραγματικά ότι μπορείς να είσαι ιδιοφυΐα και να είσαι ευγενικός, και ότι το ένα δεν χρειάζεται να έρχεται σε βάρος του άλλου με κανέναν τρόπο».

Ο Ρόγκεν ολοκλήρωσε λέγοντας: «Θα σας αφήσω με αυτό: Αν έχετε ανθρώπους στη ζωή σας που δεν γνωρίζουν το έργο της, αν υπάρχουν παιδιά στη ζωή σας ή απλά άνθρωποι που είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα ή κάτι τέτοιο. Απλά δείξτε τους την Ο' Χάρα να χορεύει με τον Χάρι Μπελαφόντε στο Beetlejuice, δείξτε τους την Ο' Χάρα να χτυπάει το γόνατό της στο Best in Show και να κάνει αυτό το καταπληκτικό πράγμα όπου κουτσαίνει, και πείτε στους ανθρώπους, καθώς γελάνε, ότι αυτή είναι η Κάθριν Ο' Χάρα. Και ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο όπου μοιραζόταν τόσο γενναιόδωρα το ταλέντο της μαζί μας».

Η 32η ετήσια τελετή απονομής των Actor Awards πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες την Κυριακή το βράδυ, με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ.

